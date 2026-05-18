Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
Jak poinformował w poniedziałek rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce rozciąga się strefa frontowa ze słabymi opadami deszczu. Obejmuje obszar od Katowic, przez Opole i Poznań, po Koszalin. Na wschodzie znajduje się kilka komórek burzowych, które już od rana dają wyładowania.
Gdzie jest burza?
Około godziny 7.10 grzmi w województwach:
- podlaskim, w rejonie miast i miejscowości: Tykocin, Białystok, Spieszyn;
- mazowieckim, w okolicach Korczewa i Rudnik.
Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr sięgający 50-60 kilometrów na godzinę.
Źródło: tvnmeteo.pl