Prognoza Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie Oprac. Krzysztof Posytek |

Jak poinformował w poniedziałek rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce rozciąga się strefa frontowa ze słabymi opadami deszczu. Obejmuje obszar od Katowic, przez Opole i Poznań, po Koszalin. Na wschodzie znajduje się kilka komórek burzowych, które już od rana dają wyładowania.

Gdzie jest burza?

Około godziny 7.10 grzmi w województwach:

podlaskim , w rejonie miast i miejscowości: Tykocin, Białystok, Spieszyn;

mazowieckim, w okolicach Korczewa i Rudnik.

Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr sięgający 50-60 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz