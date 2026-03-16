Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, nad Polską obecne są strefy frontowe, które zapewniają warunki odpowiednie do tego, by lokalnie formowały się chmury cumulonimbus z przelotnymi opadami deszczu i pojedynczymi wyładowaniami.
Gdzie jest burza?
Chmury cumulonimbus tworzą się w cieplejszym powietrzu zalegającym przed frontem. Około godziny 14.45 grzmi w województwie małopolskim, w rejonie miejscowości: Raciechowice, Mszana Dolna i Nowy Targ. Burze przemieszczają się powoli (z prędkością około 20-30 kilometrów na godzinę) na północny wschód.
Burze są słabe. Towarzyszy im intensywniejszy przelotny deszcz rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 50 kilometrów na godzinę.
Opracował Krzysztof Posytek
