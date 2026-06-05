Gdzie jest burza? Od rana grzmi w części kraju
Jak informuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w północno-wschodniej części kraju, w ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, już rano uaktywnia się letni front deszczowo-burzowy, na którym grzmi. W ciągu dnia przelotne opady i burze prognozowane są na całym wschodzie. W godzinach popołudniowych najsilniejsze wyładowania z ulewami i silnymi podmuchami spodziewane są w północno-wschodniej Polsce.
Gdzie jest burza?
Około godziny 7.45 grzmi w województwie podlaskim, w rejonie Szczuczyna, Grajewa i Suchowoli. Zjawiska zmierzają w kierunku Białej Piskiej, Ełku i Augustowa.
Burze są umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grać.
Mapa i radar burz na żywo
Źródło: tvnmeteo.pl