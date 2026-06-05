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Gdzie jest burza? Od rana grzmi w części kraju

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Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Pogoda na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Gdzie jest burza? W piątek, 5.06 już rano zaczęło się błyskać w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak informuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w północno-wschodniej części kraju, w ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, już rano uaktywnia się letni front deszczowo-burzowy, na którym grzmi. W ciągu dnia przelotne opady i burze prognozowane są na całym wschodzie. W godzinach popołudniowych najsilniejsze wyładowania z ulewami i silnymi podmuchami spodziewane są w północno-wschodniej Polsce.

Gdzie jest burza?

Około godziny 7.45 grzmi w województwie podlaskim, w rejonie Szczuczyna, Grajewa i Suchowoli. Zjawiska zmierzają w kierunku Białej Piskiej, Ełku i Augustowa.

Burze są umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grać.

Burze z silnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
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Burze z silnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy

Mapa i radar burz na żywo

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaburzeprognozaprognoza pogodypogoda
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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