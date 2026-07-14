Prognoza Gdzie jest burza? Tu grzmi od rana Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak opisuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, we wtorek w Polsce występuje miks różnych czynników, przede wszystkim sprzyjających rozwojowi burz. Szczególnie groźne wyładowania mają być związane z potencjalnie silnym układem konwekcyjnym "wchodzącym" z Niemiec nad południowo-zachodnią Polskę.

Gdzie jest burza?

Około godziny 7.50 nad Polską rozciągają się dwie burzowe strefy. W ramach pierwszej wyładowania występują w województwach:

lubuskim , w rejonie miast i miejscowości: Słubice, Torzym, Łagów, Sulęcin, Międzyrzecz;

wielkopolskim, w pobliżu miast i miejscowości: Nowy Tomyśl, Kamieniec, Kościan. Burze przemieszczają się bardzo powoli na wschód.

Jeśli chodzi o drugą strefę burzową, to grzmi na południowo-wschodnich krańcach województwa lubelskiego, w okolicach Lubyczy Królewskiej. Wyładowania kierują się na południe i w ciągu godziny znajdą się poza granicami Polski.

Burzom towarzyszą intensywne, punktowo nawalne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru sięgające 50-70 kilometrów na godzinę. Może padać grać.

Jak zaznacza Wakszyński, intensywność zjawisk konwekcyjnych będzie spadać, a aktywność burzowa w pierwszej części dnia powinna zaniknąć do godz. 9-10. Wyładowania mają jednak powrócić w kolejnych godzinach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach.

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