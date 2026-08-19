Prognoza Gdzie jest burza? Wyładowaniom towarzyszą ulewy Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Tob1900/Shutterstock

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Jak poinformował w środowe popołudnie synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w Polsce pojawiły się słabe, punktowe burze związane z systemem frontów atmosferycznych przemieszczających się nad północną częścią Polski. Przed burzami ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Po godzinie 17 grzmi w województwach:

zachodniopomorskim , w okolicy Polanowa;

pomorskim , koło Kępic i Zatoki Gdańskiej;

warmińsko-mazurskim, w okolicy Kruklanek, Kowali Oleckich, Świętajna, Bań Mazurskich.

Wyładowaniom towarzyszą lokalnie intensywne opady deszczu o natężeniu 10-20 litrów na metr kwadratowy. Występują także porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się opadów gradu. Burze przemieszczają się dość szybko, z prędkością 40-60 km/h w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.