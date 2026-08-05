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Prognoza

Gdzie jest burza? Grzmi w kilku regionach

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Burza
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W środę 5.08 w Polsce grzmi. Wyładowaniom towarzyszą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację burzową w tvnmeteo.pl

Jak poinformował w środę synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w kilku regionach naszego kraju grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W znacznej części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Gdzie jest burza?

O godzinie 19.15 grzmi w województwach:

  • pomorskim, w okolicach Kartuz, Żukowa i Sierakowic. Burze przesuwają się na wschód i zbliżają do Trójmiasta;
  • łódzkim, w powiecie piotrkowskim w okolicy Sulejowa i w powiecie radomszczańskim w okolicy Przedborza. Burza znajduje się na północny wschód od Radomska. Chmury bardzo wolno przemieszczają się na północny wschód;
  • opolskim, w w okolicach Nysy, Głuchołazów i Korfantowa. Grzmi też w okolicy Prudnika, Białej i Głogówka. Burze przesuwają się wolno na północny wschód.

Burzom towarzyszą silniejsze opady deszczu o intensywności do 20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości 60-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar bruz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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