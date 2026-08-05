Gdzie jest burza? Grzmi w kilku regionach
Jak poinformował w środę synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w kilku regionach naszego kraju grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W znacznej części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.
Gdzie jest burza?
O godzinie 19.15 grzmi w województwach:
- pomorskim, w okolicach Kartuz, Żukowa i Sierakowic. Burze przesuwają się na wschód i zbliżają do Trójmiasta;
- łódzkim, w powiecie piotrkowskim w okolicy Sulejowa i w powiecie radomszczańskim w okolicy Przedborza. Burza znajduje się na północny wschód od Radomska. Chmury bardzo wolno przemieszczają się na północny wschód;
- opolskim, w w okolicach Nysy, Głuchołazów i Korfantowa. Grzmi też w okolicy Prudnika, Białej i Głogówka. Burze przesuwają się wolno na północny wschód.
Burzom towarzyszą silniejsze opady deszczu o intensywności do 20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości 60-70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar bruz
Źródło: tvnmeteo.pl