Gdzie jest burza? Lokalnie opady są intensywne
Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w sobotę na północ i wschód Polski dotarła strefa frontowa. Miejscami pojawiają się na niej wyładowania. Przed ryzykiem burz w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Około godziny 11 grzmi w województwie kujawsko-pomorskim, w rejonie miast i miejscowości: Bydgoszcz, Solec Kujawski, Mała Kępa, Czarnówko.
Burze są słabe, towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr dochodzący w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl