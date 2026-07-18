Gdzie jest burza? Lokalnie opady są intensywne

Pogoda na sobotę 18.07 Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w sobotę na północ i wschód Polski dotarła strefa frontowa. Miejscami pojawiają się na niej wyładowania. Przed ryzykiem burz w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 11 grzmi w województwie kujawsko-pomorskim, w rejonie miast i miejscowości: Bydgoszcz, Solec Kujawski, Mała Kępa, Czarnówko.

Burze są słabe, towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr dochodzący w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz