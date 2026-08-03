Gdzie jest burza? Groźne chmury się rozrastają
Jak poinformowała po godzinie 14 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w ciepłej masie powietrza zwrotnikowego, napływającego nad południowe regiony kraju, uformował się front burzowy. Stacjonarna linia nawałnic występuje nad Podhalem i Pogórzem Karpackim oraz w Bieszczadach.
Gdzie jest burza?
Aktualnie burze występują w województwach:
- małopolskim, w rejonie Tatr, Zakopanego, Czarnego Dunajca, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Limanowej, Dobczyc, Myślenic, Sułkowic, Grybowa, Gorlic. Te chmury rozrastają się i wolno przemieszczają na północy wschód.
- podkarpackim, w Bieszczadach.
Burze są umiarkowane i silne, pada grad, a natężenie opadów wynosi do 15-30 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru dochodzą do 80-90 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl