Gdzie jest burza? Groźne chmury się rozrastają

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Jak poinformowała po godzinie 14 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w ciepłej masie powietrza zwrotnikowego, napływającego nad południowe regiony kraju, uformował się front burzowy. Stacjonarna linia nawałnic występuje nad Podhalem i Pogórzem Karpackim oraz w Bieszczadach.

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Gdzie jest burza?

Aktualnie burze występują w województwach:

małopolskim , w rejonie Tatr, Zakopanego, Czarnego Dunajca, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Limanowej, Dobczyc, Myślenic, Sułkowic, Grybowa, Gorlic. Te chmury rozrastają się i wolno przemieszczają na północy wschód.

podkarpackim, w Bieszczadach.

Burze są umiarkowane i silne, pada grad, a natężenie opadów wynosi do 15-30 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru dochodzą do 80-90 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Pogoda w Zakopanem Źródło: Kontakt24 / Radosław