Gdzie jest burza? Grzmi w części kraju
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w poniedziałek w Polsce tworzą się pojedyncze, ale liczne komórki konwekcyjne w postaci chmur Cumulus congestus i Cumulonimbus. Lokalnie pojawiają się wyładowania.
Gdzie jest burza?
Około godziny 13.10 grzmi w województwie małopolskim, w okolicy miejscowości Chyżne. Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 50-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl