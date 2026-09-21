Prognoza Gdzie jest burza? Grzmi w części kraju Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w poniedziałek w Polsce tworzą się pojedyncze, ale liczne komórki konwekcyjne w postaci chmur Cumulus congestus i Cumulonimbus. Lokalnie pojawiają się wyładowania.

Gdzie jest burza?

Około godziny 13.10 grzmi w województwie małopolskim, w okolicy miejscowości Chyżne. Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 50-60 kilometrów na godzinę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań

Mapa i radar burz