Prognoza Gdzie jest burza? Robi się bardzo niebezpiecznie Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: lukjonis/AdobeStock

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Jak przekazał nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, burze aktualnie występują w strefie zbieżności wiatru, nadal w gorącym i chwiejnym powietrzu zwrotnikowym, która poprzedza zasadniczy front chłodny. Na krańcach zachodnich Polski znajdzie się on około godziny 19-20. Burze są umiarkowane i lokalnie silne, przemieszczają się w kierunku północno-wschodnim.

Burze zaczynają formować się w układy (w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim) oraz linie nawałnic (pomiędzy woj. lubuskim i dolnośląskim). W burze wielokomórkowe wbudowane są superkomórki burzowe, a linie burz mogą przyjmować najbardziej niebezpieczne sygnatury w formie łuków (bow echo).

Przed wyładowaniami w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponadto obowiązuje alert RCB.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16.30 grzmi w województwach:

dolnośląskim , w rejonie miast i miejscowości: Miękinia, Wołów, Wińsko, Wąsosz;

lubuskim , w okolicach miast i miejscowości: Lubrza, Świebodzin, Międzyrzecz;

zachodniopomorskim , w rejonie miast i miejscowości: Radowo Małe, Sławoborze, Karlino, Biesiekierz, Manowo, Koszalin, Biały Bór, Brzeżno, Połczyn-Zdrój, Złocieniec, Barwice, Czaplinek, Szczecinek;

opolskim , w Głuchołazach, Korfantowie, Białej, Lubrzy, Głubczycach;

wielkopolskim , w okolicach miast i miejscowości: Mosina, Brodnica, Bojanowo, Krzemieniewo, Dolsk, Borek Wielkopolski, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Krotoszyn, Kobyla Góra.

dolnośląskim i lubuskim, w pasie: Bytom Odrzański-Żukowice-Gaworzyce-Radwanice-Przemków-Gromadka.

Towarzyszą im ulewne i lokalnie nawalne opady deszczu rzędu 15-30 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie punktowo sumy mogą sięgnąć nawet do 40-50 l/mkw. Porywy wiatru sięgają 90-100 kilometrów na godzinę. Możliwe są opady gradu o średnicy do 2-4 centymetrów. Mogą wystąpić także lokalne podtopienia i zalania w formie tak zwanych powodzi błyskawicznych.

Mapa i radar burz