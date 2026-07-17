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Gdzie jest burza? Robi się bardzo niebezpiecznie

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Ulewy, burze, deszcz
Pogoda na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: lukjonis/AdobeStock
Gdzie jest burza? W piątek 17.07 w części kraju grzmi. Wyładowaniom towarzyszą silne opady deszczu i porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, burze aktualnie występują w strefie zbieżności wiatru, nadal w gorącym i chwiejnym powietrzu zwrotnikowym, która poprzedza zasadniczy front chłodny. Na krańcach zachodnich Polski znajdzie się on około godziny 19-20. Burze są umiarkowane i lokalnie silne, przemieszczają się w kierunku północno-wschodnim.

Burze zaczynają formować się w układy (w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim) oraz linie nawałnic (pomiędzy woj. lubuskim i dolnośląskim). W burze wielokomórkowe wbudowane są superkomórki burzowe, a linie burz mogą przyjmować najbardziej niebezpieczne sygnatury w formie łuków (bow echo).

Przed wyładowaniami w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponadto obowiązuje alert RCB.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16.30 grzmi w województwach:

  • dolnośląskim, w rejonie miast i miejscowości: Miękinia, Wołów, Wińsko, Wąsosz;
  • lubuskim, w okolicach miast i miejscowości: Lubrza, Świebodzin, Międzyrzecz;
  • zachodniopomorskim, w rejonie miast i miejscowości: Radowo Małe, Sławoborze, Karlino, Biesiekierz, Manowo, Koszalin, Biały Bór, Brzeżno, Połczyn-Zdrój, Złocieniec, Barwice, Czaplinek, Szczecinek;
  • opolskim, w Głuchołazach, Korfantowie, Białej, Lubrzy, Głubczycach;
  • wielkopolskim, w okolicach miast i miejscowości: Mosina, Brodnica, Bojanowo, Krzemieniewo, Dolsk, Borek Wielkopolski, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Krotoszyn, Kobyla Góra.
  • dolnośląskim i lubuskim, w pasie: Bytom Odrzański-Żukowice-Gaworzyce-Radwanice-Przemków-Gromadka.

Towarzyszą im ulewne i lokalnie nawalne opady deszczu rzędu 15-30 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie punktowo sumy mogą sięgnąć nawet do 40-50 l/mkw. Porywy wiatru sięgają 90-100 kilometrów na godzinę. Możliwe są opady gradu o średnicy do 2-4 centymetrów. Mogą wystąpić także lokalne podtopienia i zalania w formie tak zwanych powodzi błyskawicznych.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaburzeprognozaprognoza pogody
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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