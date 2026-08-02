Prognoza Gdzie jest burza? Nawałnice zmierzają nad Tatry Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo w niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformowała przed godziną 15 nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w gorącym powietrzu zwrotnikowym nad Słowacją rozwinęła się linia nawałnic. Zmierza ona w kierunku północno-wschodnim.

Gdzie jest burza?

Unton-Pyziołek spodziewa się, że około godziny 15.30 nawałnice dotrą do polskiej części Tatr i zagrożą przede wszystkim ich wschodniej części. Synoptyk prognozuje, że między godziną 16 a 18 spodziewane są tam obfite opady deszczu rzędu 30 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 80-100 kilometrów na godzinę. Przed niedzielnymi burzami w Tatrach ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mapa i radar burz