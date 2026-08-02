Prognoza Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują po Tatrach Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo w niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielne popołudnie, w gorącym powietrzu zwrotnikowym nad Słowacją rozwinęła się linia nawałnic, która wkroczyła do Polski. Przed niedzielnymi burzami w Tatrach ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Po godzinie 18 grzmi w województwie małopolskim, w rejonie zachodnich Tatr, Zakopanego, Czarnego Dunajca i Jabłonki. Wyładowaniom towarzyszą obfite opady deszczu o sumie 20-30 litrów na metr kwadratowy oraz silny wiatr, który w porywach osiąga do 70-90 kilometrów na godzinę.

Unton-Pyziołek wskazała, że chmury burzowe idą na Szaflary, Nowy Targ i Szczawnicę. Dodała, że godziny 20 może zagrzmieć w Szczawnicy, Muszynie i Krynicy-Zdroju, ponieważ po słowackiej stronie Tatr przemieszcza się jeszcze jedno zgrupowanie chmur Cumulonimbus, które może zahaczyć o południowe krańce Małopolski.

Mapa i radar burz