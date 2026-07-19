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Gdzie jest burza? Błyska się w wielu województwach

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Burza
Tomasz Zubilewicz o opadach i burzach w niedzielę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W niedzielę 19.07 grzmi w wielu rejonach Polski. Wyładowaniom towarzyszą silne opady oraz porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak opisuje nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, w niedzielę od południowego zachodu do Polski wkroczyła strefa frontowa. W ciągu dnia pojawiają się na niej burze, które przemieszczają się na północny wschód, intensyfikując się. Przed wyładowaniami w 10 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju ważny jest alert RCB.

Gdzie jest burza?

Około godziny 12 grzmi w województwach:

  • dolnośląskim, w rejonie miast i miejscowości: Wisznia Mała, Wrocław, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Ciepłowody, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Stronie Śląskie;
  • opolskim, w pobliżu Paczkowa, Głogówka i Lubrzy;w
  • śląskim, w okolicy Kochanowic;
  • mazowieckim, w rejonie Lipska;
  • podlaskim, w pobliżu miast i miejscowości: Zabłudów, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik
  • świętokrzyskim, w okolicy miast i miejscowości: Łagów, Sadowie, Ćmielów;
  • lubelskim, w rejonie miast i miejscowości: Jabłonna, Świdnik, Spiczyn, Serniki, Chełm.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im silne opady deszczu rzędu 5-15 (miejscami nawet 30) litrów na metr kwadratowy w godzinę oraz wiatr rozpędzający się do 50-70 (na Dolnym Śląsku do 70-80) kilometrów na godzinę. Istnieje punktowe ryzyko gradu.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaburzeprognozaprognoza pogody
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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