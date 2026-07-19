Gdzie jest burza? Błyska się w wielu województwach
Jak opisuje nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, w niedzielę od południowego zachodu do Polski wkroczyła strefa frontowa. W ciągu dnia pojawiają się na niej burze, które przemieszczają się na północny wschód, intensyfikując się. Przed wyładowaniami w 10 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju ważny jest alert RCB.
Gdzie jest burza?
Około godziny 12 grzmi w województwach:
- dolnośląskim, w rejonie miast i miejscowości: Wisznia Mała, Wrocław, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Ciepłowody, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Stronie Śląskie;
- opolskim, w pobliżu Paczkowa, Głogówka i Lubrzy;w
- śląskim, w okolicy Kochanowic;
- mazowieckim, w rejonie Lipska;
- podlaskim, w pobliżu miast i miejscowości: Zabłudów, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik
- świętokrzyskim, w okolicy miast i miejscowości: Łagów, Sadowie, Ćmielów;
- lubelskim, w rejonie miast i miejscowości: Jabłonna, Świdnik, Spiczyn, Serniki, Chełm.
Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im silne opady deszczu rzędu 5-15 (miejscami nawet 30) litrów na metr kwadratowy w godzinę oraz wiatr rozpędzający się do 50-70 (na Dolnym Śląsku do 70-80) kilometrów na godzinę. Istnieje punktowe ryzyko gradu.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl