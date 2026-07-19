Prognoza Gdzie jest burza? Błyska się w wielu województwach Oprac. Krzysztof Posytek |

Tomasz Zubilewicz o opadach i burzach w niedzielę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak opisuje nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, w niedzielę od południowego zachodu do Polski wkroczyła strefa frontowa. W ciągu dnia pojawiają się na niej burze, które przemieszczają się na północny wschód, intensyfikując się. Przed wyładowaniami w 10 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju ważny jest alert RCB.

Gdzie jest burza?

Około godziny 12 grzmi w województwach:

dolnośląskim , w rejonie miast i miejscowości: Wisznia Mała, Wrocław, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Ciepłowody, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Stronie Śląskie;

opolskim , w pobliżu Paczkowa, Głogówka i Lubrzy;w

śląskim , w okolicy Kochanowic;

mazowieckim , w rejonie Lipska;

podlaskim , w pobliżu miast i miejscowości: Zabłudów, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik

świętokrzyskim , w okolicy miast i miejscowości: Łagów, Sadowie, Ćmielów;

lubelskim, w rejonie miast i miejscowości: Jabłonna, Świdnik, Spiczyn, Serniki, Chełm.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im silne opady deszczu rzędu 5-15 (miejscami nawet 30) litrów na metr kwadratowy w godzinę oraz wiatr rozpędzający się do 50-70 (na Dolnym Śląsku do 70-80) kilometrów na godzinę. Istnieje punktowe ryzyko gradu.

Mapa i radar burz