Gdzie jest burza? Grzmi od rana

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w kilku regionach naszego kraju grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Gdzie jest burza?

Po godzinie 7 grzmi w województwach:

łódzkim , w rejonie powiatów łęczyckim i łowickim;

mazowieckim, w okolicach powiatu przasnyskiego.

Wszystkie opisane burze przesuwają się powoli w kierunku północno-wschodnim. W czasie burz możliwy jest ulewny deszcz do 20 litrów/mkw. i porywy wiatru do 60-70 km/h.

Mapa i radar burz