Gdzie jest burza? Grzmi od rana
Jak poinformował w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w kilku regionach naszego kraju grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.
Gdzie jest burza?
Po godzinie 7 grzmi w województwach:
- łódzkim, w rejonie powiatów łęczyckim i łowickim;
- mazowieckim, w okolicach powiatu przasnyskiego.
Wszystkie opisane burze przesuwają się powoli w kierunku północno-wschodnim. W czasie burz możliwy jest ulewny deszcz do 20 litrów/mkw. i porywy wiatru do 60-70 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl