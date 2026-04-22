Tu noc i poranek będą zimne. Są alarmy IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Żółte alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i gorlickim.
Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C. Alarmy ważne będą od godziny 20 w środę do godz. 8 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
