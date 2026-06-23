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Prognoza

Granica 40 stopni może zostać złamana? Ekstremalny upał na mapach IMGW

Franciszek Wajdzik
Anna Bruszewska
Zespół autorów
Franciszek WajdzikOprac. Anna Bruszewska
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Ekstremalny upał zbliża się do Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: LCV/Shutterstock
Nawet 41 stopni Celsjusza mogą pokazać pod koniec tygodnia termometry w części Polski - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekstremalny upał może utrzymywać się w Polsce przez kilka dni. Co dokładnie pokazują mapy IMGW?

Do Polski zbliża się fala ekstremalnego upału. Obecnie ze skwarem zmagają się kraje Europy Zachodniej, gdzie termometry pokazują wartości powyżej 40 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że taka aura dotrze także nad Wisłę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował mapy z prognozowaną temperaturą maksymalną na 10 dni.

Upalnie ma być już w środę, czwartek i piątek, kiedy w części kraju termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. W sobotę na zachodzie kraju słupki rtęci wskażą nawet 38 stopni Celsjusza. To jednak nie będzie szczyt tej fali upałów. Według IMGW apogeum przypadnie na niedzielę i poniedziałek. Mieszkańcy zachodnich i centralnych regionów kraju powinni spodziewać się wtedy nawet 40-41 stopni Celsjusza. Ekstremalnie gorąco będzie także w poniedziałek i wtorek. Termometry mają pokazać do 39 stopni Celsjusza.

Przy tej prognozie warto zwrócić uwagę na pewną kwestię. Piszemy o niej poniżej.

Prognozowana temperatura powietrza w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura powietrza w kolejnych dniach
Źródło zdjęcia: IMGW

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Fala upałów. Przeszacowanie lub niedoszacowanie

Dlaczego zrobi się niebezpiecznie gorąco? U podłoża rozwijającej się właśnie fali wyjątkowego gorąca w Europie leży zaburzenie cyrkulacji strefowej - zachodniej - nad kontynentem. Specyficzne położenie wyżu, blokujące ruch atlantyckich niżów, pozwala na silne wbicie się w Europę klina gorącego powietrza znad Sahary. Modele pogodowe, szacujące wartości maksymalne na nadchodzące dni, usiłują sobie poradzić z wyjątkową falą ciepła i prognozować najbardziej prawdopodobne maksima.

Wiarygodny i ceniony model europejski ECMWF HRES szacuje nawet 40 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich kraju, co jest jak najbardziej możliwe. Pamiętać jednak należy, że bazą do wyliczeń w modelu na najbliższe siedem dni jest już obecna wysoka temperatura i mocno zaburzone jej pole nad Europą. Tym samym liczone na początku tygodnia wartości maksymalne na nadchodzący weekend w Polsce mogą być zarówno przeszacowane, jak i niedoszacowane.

Redagowała map

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
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TVN24
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Tagi:
pogodaUpałprognoza pogody
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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