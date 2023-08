IMGW: padł tegoroczny rekord temperatury. Sprawdź, gdzie jest najgoręcej

Fala upałów nawiedziła Polskę. Jak poinformował we wtorek po godzinie 16 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, padł tegoroczny rekord temperatury dotyczący danych ze stacji synoptycznych. Stało się to w Legionowie. W prawie całej Polsce słupki termometrów powędrowały powyżej 30 stopni. W ostatnich dekadach dzień 15 sierpnia bywał o wiele chłodniejszy.

Gorąco w prawie całej Polsce

15 sierpnia wyjątkowy na tle dekad

Tymczasem, jeśli spojrzeć na przeciętne warunki termiczne w połowie sierpnia w latach 1991-2020 (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich), to dziś, 15 sierpnia 2023 roku, powinniśmy się spodziewać temperatury maksymalnej wahającej się od 21,9 st. C (Łeba) do 25,3 st. C (Legnica).