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Prognoza

Efekt fenowy i cyklon Manja. Pogoda w Polsce będzie niespokojna

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Deszcz, wiatr, jesień
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Polska znajdzie się pod wpływem głębokiego niżu Manja, który sprowadzi do naszego kraju zarówno intensywne opady deszczu, jak i silne porywy wiatru. W najbliższym czasie czekają nas też wizyty raz chłodnego, raz ciepłego powietrza.

Niż Manja, który będzie rządził pogodą w Polsce w najbliższym czasie, przemieszcza się znad Atlantyku w kierunku wybrzeża Norwegii. Z cyklonem związana będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego, który w niedzielę nad ranem dotrze do Polski zachodniej. Do wieczora znajdzie się on na umownej linii Śląsk - Mazowsze - Warmia. Na froncie prognozowane jest całkowite zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane ciągłe opady deszczu.

Efekt fenowy na południu Polski

Przed frontem napłynie do Polski strumień cieplejszego powietrza z południa Europy, w efekcie czego w niedzielę termometry w Małopolsce i na Podkarpaciu wskażą lokalnie 16-17 stopni Celsjusza. Dodatkowo powstanie efekt fenowy, co przełoży się na to, że na południu kraju porywiście powieje. Na przedgórzu Sudeckim wiatr może chwilami osiągać prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, natomiast w wyższych partiach gór - powyżej 100 km/h.

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Duża dynamika w pogodzie

W pierwszej połowie nadchodzącego tygodnia nadal bęziemy pod wpływem zachodniej i południowo-zachodniej cyrkulacji atmosfery. Do Polski naprzemiennie napływać będą raz chłodniejsze, raz cieplejsze masy powietrza. Oznacza to dużą zmienność i dynamikę w pogodzie.

W poniedziałek znajdziemy się w zasięgu zatoki chłodu z przewagą dużego zachmurzenia i lokalnym przelotnym deszczem. We wtorek nastąpi napływ ciepła związany z ciepłym frontem atmosferycznym - na Dolnym Śląsku temperatura maksymalna wzrośnie lokalnie powyżej 15 stopni. W środę do Polski dotrze kolejna zatoka głębokiego niżu znad Atlantyku, a związany z nią chłodny front atmosferyczny ponownie obniży temperaturę maksymalną. Tym razem chłodne powietrze zatrzyma się nad Polską przez kolejne 2-3 dni.

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

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Szczegółowa prognoza pogody na 5 dni

W niedzielę na wschodzie oraz początkowo w centrum będzie dość pogodnie. Od zachodu w głąb kraju przemieści się strefa frontowa, która przyniesie zachmurzenie oraz słabe i umiarkowane opady deszczu o sumie do 5-10 l/mkw., lokalnie 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 stopni na zachodzie, przez 12-13 stopni w centrum i na wschodzie kraju, do 15-16 stopni na południowym wschodzie Polski. Wiatr południowy i południowo-zachodni będzie umiarkowany, jednak na zachodzie zwiększy prędkość do 40-60 km/h. W górach pojawią się porywy o prędkości 70-90 km/h, a nawet ponad 100 km/h.

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże (początkowo na wschodzie całkowite). Pojawią się jednak rozpogodzenia. Lokalnie spadnie słaby, przelotny deszcz, zwłaszcza na zachodzie, południu i wschodzie kraju. Słupki rtęci wszędzie wskażą około 10-12 stopni. Umiarkowany wiatr powieje z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego.

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Dużo chmur

Wtorkowe niebo przykryje zachmurzenie od umiarkowanego na wschodzie do dużego na zachodzie i w centrum. Nie będzie jednak padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni na wschodzie do 14-15 stopni na zachodzie. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany.

W środę przelotne opady deszczu będą wędrować od zachodu w głąb kraju. Niebo zasnuje duże i całkowite zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni na północnym wschodzie do 13-14 stopni na południu i zachodzie. Umiarkowany wiatr powieje z kierunku zachodniego.

Czwartek zapowiada się pochmurno, choć pojawią się rozpogodzenia. Lokalnie (zwłaszcza na zachodzie) spadnie słaby, przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą około 10-12 stopni całym kraju. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i zachodni.

Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju
Dowiedz się więcej:

Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodydeszcz
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