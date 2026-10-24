Prognoza Efekt fenowy i cyklon Manja. Pogoda w Polsce będzie niespokojna Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Niż Manja, który będzie rządził pogodą w Polsce w najbliższym czasie, przemieszcza się znad Atlantyku w kierunku wybrzeża Norwegii. Z cyklonem związana będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego, który w niedzielę nad ranem dotrze do Polski zachodniej. Do wieczora znajdzie się on na umownej linii Śląsk - Mazowsze - Warmia. Na froncie prognozowane jest całkowite zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane ciągłe opady deszczu.

Efekt fenowy na południu Polski

Przed frontem napłynie do Polski strumień cieplejszego powietrza z południa Europy, w efekcie czego w niedzielę termometry w Małopolsce i na Podkarpaciu wskażą lokalnie 16-17 stopni Celsjusza. Dodatkowo powstanie efekt fenowy, co przełoży się na to, że na południu kraju porywiście powieje. Na przedgórzu Sudeckim wiatr może chwilami osiągać prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, natomiast w wyższych partiach gór - powyżej 100 km/h.

>>> CZYTAJ TEŻ: Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę

Duża dynamika w pogodzie

W pierwszej połowie nadchodzącego tygodnia nadal bęziemy pod wpływem zachodniej i południowo-zachodniej cyrkulacji atmosfery. Do Polski naprzemiennie napływać będą raz chłodniejsze, raz cieplejsze masy powietrza. Oznacza to dużą zmienność i dynamikę w pogodzie.

W poniedziałek znajdziemy się w zasięgu zatoki chłodu z przewagą dużego zachmurzenia i lokalnym przelotnym deszczem. We wtorek nastąpi napływ ciepła związany z ciepłym frontem atmosferycznym - na Dolnym Śląsku temperatura maksymalna wzrośnie lokalnie powyżej 15 stopni. W środę do Polski dotrze kolejna zatoka głębokiego niżu znad Atlantyku, a związany z nią chłodny front atmosferyczny ponownie obniży temperaturę maksymalną. Tym razem chłodne powietrze zatrzyma się nad Polską przez kolejne 2-3 dni.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

>>> CZYTAJ TEŻ: Pogoda na Wszystkich Świętych. Będą się ze sobą siłować dwa wyże

Szczegółowa prognoza pogody na 5 dni

W niedzielę na wschodzie oraz początkowo w centrum będzie dość pogodnie. Od zachodu w głąb kraju przemieści się strefa frontowa, która przyniesie zachmurzenie oraz słabe i umiarkowane opady deszczu o sumie do 5-10 l/mkw., lokalnie 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 stopni na zachodzie, przez 12-13 stopni w centrum i na wschodzie kraju, do 15-16 stopni na południowym wschodzie Polski. Wiatr południowy i południowo-zachodni będzie umiarkowany, jednak na zachodzie zwiększy prędkość do 40-60 km/h. W górach pojawią się porywy o prędkości 70-90 km/h, a nawet ponad 100 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże (początkowo na wschodzie całkowite). Pojawią się jednak rozpogodzenia. Lokalnie spadnie słaby, przelotny deszcz, zwłaszcza na zachodzie, południu i wschodzie kraju. Słupki rtęci wszędzie wskażą około 10-12 stopni. Umiarkowany wiatr powieje z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zmiana czasu na zimowy 2026. Już lada moment przestawimy zegarki

Dużo chmur

Wtorkowe niebo przykryje zachmurzenie od umiarkowanego na wschodzie do dużego na zachodzie i w centrum. Nie będzie jednak padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni na wschodzie do 14-15 stopni na zachodzie. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany.

W środę przelotne opady deszczu będą wędrować od zachodu w głąb kraju. Niebo zasnuje duże i całkowite zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni na północnym wschodzie do 13-14 stopni na południu i zachodzie. Umiarkowany wiatr powieje z kierunku zachodniego.

Czwartek zapowiada się pochmurno, choć pojawią się rozpogodzenia. Lokalnie (zwłaszcza na zachodzie) spadnie słaby, przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą około 10-12 stopni całym kraju. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i zachodni.

Dowiedz się więcej: Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju