Czeka nas "wrzut" gorącego powietrza

Choć weekend zapowiada się pochmurno, z lokalnymi słabymi opadami deszczu, to przyniesie ocieplenie. Nabierze ono na sile w nowym tygodniu, kiedy napłynie do nas powietrze znad Morza Śródziemnego i północnej Afryki.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek temperatura w najcieplejszym momencie dnia wynosiła w Polsce od 6 do 12 stopni Celsjusza. Ale już lada chwila, bo w weekend, czekają nas wyższe wartości na termometrach. Zaczynają się duże zmiany w pogodzie w Europie.

- Wyż Olivia nareszcie ruszył się znad Wielkiej Brytanii i skończył z blokadą atlantyckich układów niżowych. Odsuwa się w kierunku południowo-wschodniej Europy i jeszcze przez chwilę będzie wpływał na pogodę w Polsce - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że zanim ulokuje swoje centrum nad Karpatami, poprzedzi go deszczowy front wędrujący w nocy z piątku na sobotę nad południowymi regionami naszego kraju.

W sobotę południowo-wschodnia część Polski będzie pod wpływem pogodnego wyżu. Natomiast reszta kraju dostanie się na skraj wielkiego obszaru obniżonego ciśnienia związanego z Niżem Islandzkim. Do Polski wkroczy od północy front ciepły z dużym zachmurzeniem i niewielkimi, punktowo występującymi opadami deszczu. - Popłynie również cieplejsze powietrze z południowego zachodu - dodała synoptyk tvnmeteo.pl.

Temperatura maksymalna w piątek 11.04 w Polsce wetteronline.de

Duży skok temperatury

W kolejnych dniach układy niżowe znad Atlantyku i Europy Zachodniej nadadzą ton pogodzie w Polsce. Zaciągną masy powietrza znad Morza Śródziemnego i północnej Afryki i skierują je w głąb Europy Środkowej. W niedzielę, przy sporej ilości chmur, temperatura może przekroczyć na zachodzie i południu 20 stopni Celsjusza.

Wraz z niżami dosięgną nas również fronty atmosferyczne z przelotnymi opadami deszczu i burzami typowymi dla wiosny. W poniedziałek fronty obejmą północ i zachód kraju, a we wtorek kolejna strefa frontowa wkroczyć ma od południa.

- Spadnie potrzebny deszcz - zauważyła synoptyk tvnmeteo.pl.

W środę jednak fronty odsuną się na chwilę, a Polska dostanie się w tak zwany klin gorąca rozwijający się od Libii aż po Finlandię. - Wrzut suchego, gorącego powietrza odbije się we wzroście temperatury do 22-26 stopni Celsjusza w połowie tygodnia. Później pogoda wrócić ma już do wiosennej normy - dodała Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na wschodzie i w centrum kraju, a na południu - z rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie i północy Polski możliwy jest miejscami słaby deszcz lub mżawka. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr. W niedzielę będzie pochmurno z rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16-17 st. C na Podlasiu, przez 19-20 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, południowy, będzie umiarkowany i dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek dopisze pogodna aura. Tylko na północy i zachodzie kraju pojawi się więcej chmur, okresami popada deszcz do 10 litrów na metr kwadratowy. Na Śląsku możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr. Będzie umiarkowany, a w burzach silny. Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przemieszczającymi się od południa w głąb kraju opadami deszczu o natężeniu 5-10 l/mkw. Na południu spodziewane są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu do 20 st. C w centrum kraju i na północnym wschodzie. Wiatr, południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzać się będzie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę

W środę wystąpi duże zachmurzenie z postępującymi od południa w głąb kraju rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23-24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl