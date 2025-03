Dużo słońca i nawet 20 stopni. Brzmi przyjemnie? Nie do końca tak będzie

Do naszego kraju wartkim strumieniem będzie napływać ciepło pochodzenia zwrotnikowego. Najbliższe dni przyniosą nam mnóstwo pogodnej i słonecznej aury, a także wysokie wartości temperatury. Jest jednak jedno "ale".

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, od piątku sukcesywnie zwiększać się będzie ilość zanieczyszczeń w powietrzu, pojawią się stosunkowo rzadko spotykane na mapach pogodowych zmętnienia, ograniczające widzialność przez bardzo drobne pyły i aerozole atmosferyczne. Nie można również wykluczyć pojawiania się w kolejnych dniach nad Europą, w tym również w Polsce, tak zwanego pyłu saharyjskiego.

Więcej na ten temat: Litometeory i pył saharyjski. Świat może być widać jak za mgłą

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się słonecznie. Przeważnie będzie bezchmurnie, lokalnie mogą wystąpić jedynie cienkie chmury piętra wysokiego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na północnym wschodzie, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C lokalnie na południu. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu. W górach i na północnym wschodzie może wiać dość silnie, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Padać nie będzie, ale niewykluczone jest zmętnienie w powietrzu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na północnym wschodzie, przez 15-16 st. C w centrum, do 19 st. C lokalnie na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje na ogół z południowego zachodu. Miejscami może być zmienny.

Pogoda na weekend

Sobota również będzie pogodna i słoneczna, bez opadów. Powietrze może być nieco mętne. Temperatura maksymalna sięgnie od 14-16 st. C na północy Polski, do 19 st. C lokalnie na południu i w centrum. Powieje słaby i umiarkowany południowy i południowo-wschodni wiatr.

Niedziela przyniesie nam pogodną aurę. Opady nie są prognozowane, jednak możliwe jest zmętnienie powietrza. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 19 st. C lokalnie na południu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z południowego wschodu.

Poniedziałek także zapowiada się dość pogodnie. Na niebie wystąpi umiarkowane zachmurzenie, które może wzrastać do dużego. Nie powinno padać. Na termometrach ujrzymy od 13-14 st. C w pasie północnym, przez 15-16 st. C w centrum, do 18 st. C lokalnie na południu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

