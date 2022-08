Niż przejmie władanie nad pogodą w Polsce. Przyniesie niebezpieczne zjawiska

Niedziela i poniedziałek na dużym obszarze Polski zapowiadają się burzowo, a w niektórych regionach także upalnie. Temperatura jeszcze bardziej w górę pójdzie jednak po długim weekendzie i wtedy około 30 stopni Celsjusza powinni spodziewać się wszyscy mieszkańcy kraju. Gwałtownych zjawisk też nie zabraknie.

Pogodę nadchodzącej doby w przeważającej części kraju kształtował będzie ciepły i wilgotny niż znad Morza Czarnego. Jedynie na północy odczuwalny będzie jeszcze wpływ oddalającego się od naszego kraju w głąb kontynentu pogodnego wyżu. Pierwszego dnia następnego tygodnia układ niskiego ciśnienia znad południowo-wschodniej Europy rozszerzy swoje oddziaływanie na obszar całej Polski - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

W wilgotnych masach powietrza docierających do nas znad basenu Morza Czarnego panują sprzyjające warunki do tworzenia się chmur opadowych i powstawania burz - dodaje synoptyk. Chwilowe uspokojenie w pogodzie ma przyjść od środy, kiedy nad Polskę napłynie suche i gorące powietrze znad południa Europy.

Długi weekend. Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Niedziela na północy kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie zamienne z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami pojawią się również burze z opadami do 10-30 l/mkw. i wiatrem osiągającym w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na południu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Poniedziałek, ostatni dzień długiego weekendu, upłynie ze zmiennym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie, szczególnie we wschodniej połowie kraju, możliwe są burze z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Lubelszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego.

Jaka pogoda po długim weekendzie

Na wtorek dla zachodniej części kraju prognozowana jest pogodna aura. W pozostałych miejscach umiarkowane zachmurzenie okresami będzie wzrastać do dużego, pojawią się także przelotne opady deszczu i lokalnie zagrzmi. Podczas burz wystąpią opady na poziomie 20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 28 st. C na Podkarpaciu, przez 29 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie zmienny, słaby, tylko w trakcie burz dość silny.

Środa przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum kraju do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr.

Czwartek zapowiada się początkowo pogodnie. W drugiej części dnia na północnym zachodzie kraju nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia oraz pojawią się przelotne opady deszczu i burze z opadami do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Wyładowaniom atmosferycznym może towarzyszyć także grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z południowego wschodu, z wyjątkiem burz będzie słaby i umiarkowany.

