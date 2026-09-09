Prognoza Deszczowy front przejdzie przez Polskę. Gdzie będzie padać i grzmieć Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognozowane opady deszczu w środę i w nocy Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak opisuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę przez nasz kraj przetoczy się pofalowany front chłodny, rozdzielając gorące i suche powietrze zwrotnikowe od chłodnego i wilgotnego pochodzenia polarnego morskiego. Około godziny 6 znajdował się na granicy Polski i Niemiec, przeważnie będąc mało aktywnym.

Deszczowy front będzie nabierał na sile

Nasuwając się nad zachodnie krańce Polski, front początkowo nie będzie niósł intensywnych zjawisk. Wyrazi się głównie wzrostem zachmurzenia do całkowitego i przelotnymi opadami deszczu z przerwami o sumie 2-10 litrów na metr kwadratowy. Około godziny 8-9 strefa frontowa znajdzie się na linii Koszalin - Zielona Góra - Zgorzelec.

W ciągu dnia, przesuwając się w głąb kraju, front będzie jednak nabierał na sile. Według Wakszyńskiego po południu intensywniejszych zjawisk można się spodziewać zwłaszcza na Dolnym Śląsku oraz Warmii, gdzie pojawi się silniejszy przelotny deszcz i lokalne burze z opadami rzędu 15-25 l/mkw.

Prognozowane opady deszczu w środę i w nocy Źródło: Ventusky

Noc zapowiada się intensywnie

Jak wylicza nasz synoptyk, około godz. 13-14 front dotrze do linii Gdańsk - Bydgoszcz - Wrocław, a około godz. 19-20 znajdzie się na linii Kętrzyn - Sieradz - Częstochowa. W Łodzi zacznie padać około godz. 21-22, a w Warszawie - około północy. W drugiej części nocy front ulegnie zafalowaniu i stanie się bardziej aktywny, przynosząc przeważnie ciągłe opady do 15-30 l/mkw.

Jak wspomniał Wakszyński, na przechodzącym froncie może zagrzmieć, ale zaznaczył, że wyładowań nie powinno być dużo. Ekspert spodziewa się największej aktywności burzowej wieczorem i w nocy, przede wszystkim na Dolnym Śląsku i w południowej Opolszczyźnie oraz na Warmii i Mazurach. Poza tym nie wyklucza lokalnych burz z intensywniejszymi opadami z mocniej wypiętrzonych chmur Cumulonimbus.

Radar opadów w Polsce