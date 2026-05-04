Prognoza "Wąż, który niesie nam zmianę pogody". Kiedy wreszcie solidnie popada Oprac. Krzysztof Posytek |

Wyż przepchnie strefę frontową do Polski Źródło: TVN24

W programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski pokazał mapę anomalii opadów dla kwietnia. Obrazuje ona, ile procent "normalnego" deszczu, w porównaniu ze średnią dla wielolecia, spadło przez cały miesiąc. Okazuje się, że w niektórych miejscach opadów było zatrważająco mało.

- Jak zerkniesz na Opole, to zobaczysz pięć procent normalnego deszczu. W Warszawie to zaledwie 21 procent, w Krakowie 12 - powiedział synoptyk w rozmowie z prezenterem TVN24 Łukaszem Jedlińskim. Dodał, że w niektórych miejscach - choć było ich niewiele - zanotowano normalną sumę opadów. Mowa o części województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Następnie Wasilewski rozrysował sytuację baryczną w Europie. Nad kontynentem znajdują się trzy duże niże - konkretnie nad północno-zachodnią Rosją, Estonią i Wielką Brytanią. Przyczynią się one do zmiany pogody w Polsce.

- Jak powiedziała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, te niże łączy taki łańcuszek frontów atmosferycznych, taki wąż, który niesie nam zmianę pogody. Jeden z tych frontów jest już nad naszym krajem i przynosi w północno-zachodniej Polsce słabe opady deszczu - opowiadał prezenter tvnmeteo.pl.

W poniedziałek rano pada tylko na północnym zachodzie, bo na pogodę w większości Polski nadal wpływa wyż znajdujący się nad Rosją i Ukrainą, który nie chce się odsunąć na wschód. W końcu się to jednak stanie, a to za sprawą wpływu innego wyżu.

- Nad Atlantykiem, częściowo nad Wielką Brytanią, jest drugi wyż, który chce przepchnąć całą tę strefę frontową w kierunku południowo-wschodnim i zaprosić zdecydowanie chłodniejsze powietrze. To jest takie zderzenie, które dzisiaj jest na północnym zachodzie naszego kraju, a w kolejnych dniach będzie wkraczać coraz bardziej do Europy Środkowej - wyjaśnił Wasilewski.

Wasilewski uzupełnił, że dwie różne masy powietrza rozdziela front atmosferyczny. Prognozuje, że zderzenie mas na froncie przyniesie rozwój chmur burzowych. - Dopiero w środę wszyscy poczujemy zmianę pogody i zobaczymy deszcz - podsumował.

