Deszcz "kończy pobyt" w naszym kraju. Kiedy wróci? Pogoda na weekend
- W ciągu dnia będzie pogodnie, z zanikającymi opadami deszczu na północnym wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 13-14 stopni w centrum, do 15 stopni w Krakowie oraz we Wrocławiu. To będzie pogodny dzień ze słabym albo umiarkowanym wiatrem. Właściwie o tej piątkowej pogodzie to same dobre rzeczy mogę mówić - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.
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Jak podkreślił, na północnym wschodzie Polski deszcz może się pojawiać do godziny 12. Opady te wędrowały w czwartek od Dolnego Śląska aż do Suwałk i w piątek "skończą pobyt w naszym kraju". Miejscami były ulewne - Morskie Oko w Tatrach w ciągu 24 godzin doświadczyło opadów rzędu 45 litrów na metr kwadratowy. - To nas cieszy, ponieważ deficyt opadów i wody w glebie jest całkiem pokaźny - zaznaczył Wasilewski.
Kiedy będzie padać?
Sobota będzie na ogół pogodna - pokropić może na zachodzie Polski. Wasilewski zwraca uwagę, że kolejny większy deszcz zapowiadany jest na niedzielę. - Przyjdzie kolejny front, przejdzie z zachodu na wschód. Zwłaszcza w niedzielę po południu spodziewamy się umiarkowanych, a lokalnie dość silnych opadów - zapowiedział. Nie dotrą one jedynie nad południowy wschód Polski.
Przed niedzielną pogodą może ostrzegać też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który wydał prognozę zagrożeń na ten dzień. Według IMGW w południowo-zachodniej części Polski można będzie spodziewać się ostrzeżeń pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnym wiatrem.
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Możliwe ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem
Żółte ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim. W tych miejscach może wystąpić wiatr o stałej prędkości 55-70 kilometrów na godzinę lub porywy o prędkości do 70-90 km/h.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.