Prognoza Deszcz "kończy pobyt" w naszym kraju. Kiedy wróci? Pogoda na weekend Matylda Dziechcińska |

Tomasz Wasilewski o pogodzie w piątek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- W ciągu dnia będzie pogodnie, z zanikającymi opadami deszczu na północnym wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 13-14 stopni w centrum, do 15 stopni w Krakowie oraz we Wrocławiu. To będzie pogodny dzień ze słabym albo umiarkowanym wiatrem. Właściwie o tej piątkowej pogodzie to same dobre rzeczy mogę mówić - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.

>>> CZYTAJ TEŻ: Atlantycki sztorm i bałkański wyż. W pogodzie w Polsce będzie się działo

Jak podkreślił, na północnym wschodzie Polski deszcz może się pojawiać do godziny 12. Opady te wędrowały w czwartek od Dolnego Śląska aż do Suwałk i w piątek "skończą pobyt w naszym kraju". Miejscami były ulewne - Morskie Oko w Tatrach w ciągu 24 godzin doświadczyło opadów rzędu 45 litrów na metr kwadratowy. - To nas cieszy, ponieważ deficyt opadów i wody w glebie jest całkiem pokaźny - zaznaczył Wasilewski.

Kiedy będzie padać?

Sobota będzie na ogół pogodna - pokropić może na zachodzie Polski. Wasilewski zwraca uwagę, że kolejny większy deszcz zapowiadany jest na niedzielę. - Przyjdzie kolejny front, przejdzie z zachodu na wschód. Zwłaszcza w niedzielę po południu spodziewamy się umiarkowanych, a lokalnie dość silnych opadów - zapowiedział. Nie dotrą one jedynie nad południowy wschód Polski.

Przed niedzielną pogodą może ostrzegać też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który wydał prognozę zagrożeń na ten dzień. Według IMGW w południowo-zachodniej części Polski można będzie spodziewać się ostrzeżeń pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnym wiatrem.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zmiana czasu na zimowy 2026. O której godzinie przestawiamy zegarki?

Możliwe ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Żółte ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim. W tych miejscach może wystąpić wiatr o stałej prędkości 55-70 kilometrów na godzinę lub porywy o prędkości do 70-90 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.