Prognoza Nadchodzą deszcz i burze. Radar i mapa opadów Oprac. Krzysztof Posytek |

Opady deszczu w niedzielę i poniedziałek Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Jak opisuje nasz synoptyk Damian Zdonek, w niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu rozległej zatoki niżu Bea ze Skandynawii. W niedzielny poranek od Pomorza Zachodniego wkroczy do nas strefa chłodnego frontu atmosferycznego, a lokalnie na północy słabe, przedfrontowe opady mogą wystąpić już w nocy.

Deszczowy i burzowy koniec tygodnia

Jak wyjaśnia Zdonek, w niedzielę front będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. W większości kraju zapanuje duże i całkowite zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy.

W drugiej części dnia, ze względu na zetknięcie się napierającego chłodnego powietrza z wciąż zalegającymi nad Polską cieplejszymi masami, na północy i zachodzie rozwiną się burze. Według synoptyka mogą przybierać liczne struktury wielokomórkowe w postaci linii szkwałów. Podczas burz lokalnie wystąpią intensywne opady do 15-25 l/mkw. oraz porywisty wiatr sięgający 70-80 kilometrów na godzinę. Pogodnie ma być jedynie na południowym wschodzie.

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Opady deszczu w niedzielę i poniedziałek Źródło: Ventusky

Poniedziałek z kolejną porcją opadów

Poniedziałek przyniesie kontynuację pochmurnej i deszczowej aury. Zdonek spodziewa się dużego zachmurzenia z umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu o sumie 2-10 l/mkw. Miejscami na północy rozwiną się słabe burze, podczas których popada mocniej, do 10-20 l/mkw. Podobnie jak w niedzielę wiatr będzie okresami silny i porywisty. Według prognozy naszego synoptyka w wielu rejonach Polski popada także w kolejnych dniach.

Radar opadów w Polsce