Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Nadchodzą deszcz i burze. Radar i mapa opadów

|
Deszcz i burze w niedzielę i poniedziałek
Opady deszczu w niedzielę i poniedziałek
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Ventusky
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W niedzielę pogoda w Polsce się popsuje. W wielu rejonach kraju ma padać, a miejscami zagrzmi. Deszczowo i burzowo zapowiada się także poniedziałek. Gdzie spodziewać się największych opadów?

Jak opisuje nasz synoptyk Damian Zdonek, w niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu rozległej zatoki niżu Bea ze Skandynawii. W niedzielny poranek od Pomorza Zachodniego wkroczy do nas strefa chłodnego frontu atmosferycznego, a lokalnie na północy słabe, przedfrontowe opady mogą wystąpić już w nocy.

Deszczowy i burzowy koniec tygodnia

Jak wyjaśnia Zdonek, w niedzielę front będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. W większości kraju zapanuje duże i całkowite zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy.

W drugiej części dnia, ze względu na zetknięcie się napierającego chłodnego powietrza z wciąż zalegającymi nad Polską cieplejszymi masami, na północy i zachodzie rozwiną się burze. Według synoptyka mogą przybierać liczne struktury wielokomórkowe w postaci linii szkwałów. Podczas burz lokalnie wystąpią intensywne opady do 15-25 l/mkw. oraz porywisty wiatr sięgający 70-80 kilometrów na godzinę. Pogodnie ma być jedynie na południowym wschodzie.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Prognoza zagrożeń IMGW. Tu jeszcze w weekend ma grzmieć i silnie wiać

Klatka kluczowa-712355
Opady deszczu w niedzielę i poniedziałek
Źródło: Ventusky

Poniedziałek z kolejną porcją opadów

Poniedziałek przyniesie kontynuację pochmurnej i deszczowej aury. Zdonek spodziewa się dużego zachmurzenia z umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu o sumie 2-10 l/mkw. Miejscami na północy rozwiną się słabe burze, podczas których popada mocniej, do 10-20 l/mkw. Podobnie jak w niedzielę wiatr będzie okresami silny i porywisty. Według prognozy naszego synoptyka w wielu rejonach Polski popada także w kolejnych dniach.

Radar opadów w Polsce

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
deszczburzepogodaprognoza pogodyprognoza
Czytaj także:
Likaon pstry
Trzej bracia pobili rekord podczas poszukiwań partnerek
Ciekawostki
Burza, piorun
Prognoza zagrożeń IMGW. Mogą obowiązywać we wszystkich województwach
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
"Nadzwyczajny krok". Chcą uśmiercenia rekina
Świat
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
Ciekawostki
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
Prognoza
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Ptak zapukał do drzwi po pomoc. Lepiej trafić nie mógł
Świat
Floridia, Sycylia, 28 sierpnia 2026
Najlepsze kierunki na lato 2100. Nowa wakacyjna mapa Europy
Agnieszka Stradecka
Dzień bez deszczu w Bukowinie Tatrzańskiej
Od marca wpadło ponad 50 osób. Tak działa Cyber Ranger
Polska
Chile
Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
Świat
Opady w USA
Zagrożenie ulewami i burzami. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają
Świat
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
Świat
Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą
Zajrzą w atmosferę z ziemi i z kosmosu. W ten sposób zobaczą więcej
Świat
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
Świat
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
Prognoza
Leopardus tilcayo, nowo opisany gatunek dzikiego kota
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
Świat
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
Świat
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
Polska
Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
"Rzucał nim jak rybą". Śmiertelny atak rekina
Świat
Bachus – arcydzieło Caravaggia (Michelangelo Merisi) w Galerii Uffizi we Florencji (Toskania, Włochy), 28.09.2023 r.
"Bomba wodna" nad Florencją. Obraz Caravaggia w strugach deszczu
Świat
Mgła
Gęste mgły. Tu trzeba uważać
Prognoza
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Świat
Powodzie w Nowym Meksyku
Tak obfite opady są tutaj rzadkością. Trzy osoby nie żyją
Świat
Po ulewach w Walencji
Skarżą się, że alerty przed powodzią przyszły zbyt późno
Świat
Opady w prognozach
Idzie zmiana w pogodzie. Do Polski zbliża się zatoka chłodu
Prognoza
Krater McGetchin na zdjęciu wykonanym przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter
To największy nowo powstały krater znaleziony w Układzie Słonecznym
Nauka
Wulkan Etna na Sycylii
Czy Etna "zachowuje się" normalnie? Ekspert odpowiada
Świat
Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową
Babie lato może się spóźnić. Tak ma wyglądać koniec września
Arleta Unton-Pyziołek
Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Inwazyjny gatunek szerszenia w Portugalii. Służby usunęły już ponad 200 tysięcy gniazd
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom