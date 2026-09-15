Deszczowy front wędruje nad Polską. Radar opadów i burz

Opady w Polsce w środę 16.09 i czwartek 17.09 Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky

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W środę pogoda podzieliła Polskę. Południowo-wschodnia, a w pierwszej części dnia również centralna oraz wschodnia część kraju pozostawały w zasięgu wyżu - przeważało słońce i było ciepło, a miejscami nawet gorąco. W godzinach porannych od zachodu nad kraj nasunęła się jednak strefa frontowa, niosąca więcej chmur, opady deszczu i burze. Przed groźnymi zjawiskami ostrzega IMGW.

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Środa z deszczem. Tu będzie padać wieczorem i w nocy

Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek poinformował, że w godzinach wieczornych strefa frontowa i związane z nią zachmurzenie oraz słabe i umiarkowane opady deszczu będą rozciągać się od Pomorza, przez Kujawy, po Wielkopolskę i Dolny Śląsk. Będzie na nim grzmieć.

W nocy na froncie wędrującym przez Polskę prognozowana suma opadów wyniesie około 5-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, może jednak popadać mocniej, do 20 l/mkw. W ciągu nocy burze będą stopniowo zanikać. Do rana deszczowa strefa dotrze do umownej linii ciągnącej się od Podlasia, przez Mazowsze, po Małopolskę.

W czwartek front powędruje dalej na wschód, by w godzinach popołudniowych w większości opuścić terytorium Polski. Z uwagi na zafalowanie będzie zalegał dłużej jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, stąd w tych regionach pochmurna aura utrzyma się przez większą część dnia.

Opady w Polsce w środę 16.09 i czwartek 17.09 Źródło: ventusky.com

Radar opadów w Polsce