Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar

Prognozowane opady w czwartek i piątek Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

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Pogoda w Polsce kształtowana jest przez zatokę niżu Zuri znad Skandynawii Północnej. Wędruje w niej chłodny front z niewielkim zafalowaniem nad południową Polską, któremu towarzyszą opady deszczu o charakterze ciągłym. Strefa ta rozciąga się o poranku nad środkową, południową oraz wschodnią Polską i przemieszcza się wolno na wschód kraju. Natężenie opadów wynosi do 1-2 l/mkw. na godzinę, ale w rejonie zafalowania, nad Kielecczyzną i Małopolską, natężenie to wynosi 4-8 l/mkw. na godzinę.

Wędrówka opadów w czwartek

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, obecnie front wolno przemieszcza się na wschód, by około południa zalegać już tylko nad południowo-wschodnimi regionami kraju, czyli nad Lubelszczyzną, Podkarpaciem, Małopolską oraz Górnym Śląskiem i Beskidem Śląskim oraz Żywieckim. Dość obfite opady do 5-10 l/mkw. występować mają w górach.

Do wieczora front ustępować ma znad Śląska i Małopolski, by około godziny 18 zalegać jeszcze nad Podkarpaciem i odsuwać się poza granice kraju. Skumulowane sumy opadów w górach i obszarach podgórskich wynieść mogą do 20 l/mkw., poza tym na południowym wschodzie i wschodzie do 10-15 l/mkw. W pozostałych regionach kraju opady wyniosą do 5 l/mkw.

- Układ baryczny obejmujący dziś Polskę jest częścią wielkiego obszaru niżowego rozciągającego się od Labradoru po Ural, w którym rodziny niżów kształtują naprzemiennie z pogodnymi klinami wyżowymi pogodę w Europie Środkowej, niosąc pogodę bardzo zmienną. Dlatego gdy front przemieszcza się nad wschodnią połową Polski, za nim postępuje słaby klin wyżowy niosący od zachodu rozpogodzenia wnikające w ciągu dnia w głąb kraju - podkreśliła Unton-Pyziołek.

Prognozowane opady w czwartek i piątek Źródło: ventusky.com

Radar opadów w Polsce