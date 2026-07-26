Prognoza Tu zagrzmi i popada. Radar i mapa opadów Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognozowane opady na niedzielę-poniedziałek Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky.com/GFS

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Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, pogodę w Polsce kształtuje układ niżowy znad północnej Europy, z centrami ulokowanymi nad Morzem Norweskim i Bałtykiem. Związany z niżem front chłodny przetacza się z zachodu na wschód naszego kraju. Towarzyszą mu opady deszczu i burze.

Front pchany jest od północnego zachodu przez wilgotne powietrze polarne. Ciepłe i gorące masy są wypierane przy akompaniamencie wyładowań, które w poniedziałek na wschodzie kraju mogą być gwałtowne.

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Tu nocą popada

Noc przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy Polski okresami popada deszcz o natężeniu do 20 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach spadnie do 5-10 l/mkw. Na zachodzie i północy możliwe są początkowo burze.

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Poniedziałek z opadami. Gdzie spodziewać się deszczu

W poniedziałek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. W północno-zachodniej i zachodniej Polsce przelotnie popada deszcz do pięciu l/mkw. W pozostałej części kraju opady będą obfitsze - spadnie do 20-40 l/mkw. Tam, gdzie mocniej popada, spodziewane są także burze, podczas których może spaść grad. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na południowym wschodzie kraju.