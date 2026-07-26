Prognoza Radar i mapa opadów. Tu w niedzielę mogą rozwinąć się burze z ulewami Oprac. Krzysztof Posytek |

Wędrówka strefy opadów deszczu w niedzielę i w nocy Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Jak opisuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę Polskę obejmuje pogodny obszar wyżowy znad Bałkanów i Morza Śródziemnego. Od północnego zachodu wbija się jednak w niego zatoka niżowa związana z niżami Eveline znad Morza Norweskiego i Floora znad Północnego. Przemieszczają się w niej fronty, które zahaczają o Pomorze. Około godziny 9 śladowy deszcz pojawił się na środkowym Pomorzu i Wybrzeżu oraz na Kaszubach, w rejonie Trójmiasta. Do godziny 12 sytuacja nie ulegnie większej zmianie.

Niedziela z opadami. Gdzie spodziewać się deszczu

Wszystko zmieni się po południu. Zgodnie z prognozą naszej synoptyk deszczowe chmury związane z frontem atmosferycznym - ciepłym nad Danią i Niemcami oraz chłodnym nad Bałtykiem - obejmą wówczas Wybrzeże, od Świnoujścia, po Władysławo. Do godziny 18 na całym Pomorzu możliwe są ciągłe opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy w ciągu sześciu godzin.

Jak zaznacza Unton-Pyziołek, w niedzielę opady spodziewane są nie tylko na Pomorzu. Późnym popołudniem na Warmii i Mazurach mają rozwinąć się chmury kłębiaste, niosące punktowo przelotne opady do 10 l/mkw. Ponadto słaby, punktowy deszcz może wystąpić lokalnie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku.

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Wędrówka strefy opadów deszczu w niedzielę i w nocy Źródło: Ventusky

Mogą rozwinąć się burze z ulewami i gradem

Wieczorem, po godzinie 18, wzrośnie szansa na wystąpienie wyładowań. Jak tłumaczy nasza synoptyk, wskazują na to wysokie wskaźniki burzowe, przede wszystkim na Warmii i Mazurach. Prognozowane są tam krótkotrwałe, ale gwałtowne burze z ulewami do 20 l/mkw., gradem i silnymi porywami wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę. Takie warunki będą stanowić duże zagrożenie dla żeglugi na jeziorach w północno-wschodniej Polsce. Wieczorem chmury burzowe mogą rozwijać się też w pasie zachmurzenia warstwowego. Będzie ono wtedy występować na północnym zachodzie Polski, na Pomorzu Zachodnim oraz Ziemi Lubuskiej.

Synoptyk zaznacza, że choć front jest wpychany nad Polskę przez wilgotne masy powietrza polarnego, to wbija się w suche powietrze zwrotnikowe. Z tego powodu podczas wędrówki w głąb kraju będzie wysychać i uaktywniać się tylko na niektórych odcinkach na północną i zachodnią Polską.

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