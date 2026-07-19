Prognoza Deszczowa strefa nad Polską. Tak będzie wędrować Oprac. Krzysztof Posytek |

W niedzielę przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Jak przekazał nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, w niedzielę od południowego zachodu będzie przybywać chmur. To efekt podejścia strefy frontowej, na której spodziewane są umiarkowane i intensywne opady deszczu oraz burze. Strefa będzie się przemieszczać w niedzielę i w nocy w kierunku północno-wschodnim. Około godziny 7 znajdowała się na południowy zachód Polski i była dość aktywna - lokalnie pojawiały się na niej wyładowania.

Tu popada i zagrzmi w niedzielę

Wakszyński opisał wędrówkę strefy frontowej w ciągu dnia. Około godziny 9 zaznaczyła się ona opadami deszczu na krańcach południowo-zachodnich, ale szansa na grzmoty była jeszcze niewielka. Około południa strefa uaktywni się na południowym zachodzie. Zacznie mocno padać na Dolnym Śląsku, deszcz pojawi się także w województwach lubuskim i wielkopolskim. Spodziewane są pierwsze wyładowania.

Strefa frontowa stanie się mocniej aktywna burzowo około godziny 15 - wówczas wyładowania wystąpią na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz w przyległych powiatach sąsiednich województw. Około godziny 18 strefa przyjmie bardziej liniową strukturę i obejmie znaczną część kilku województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego oraz przyległe rejony.

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W niedzielę przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz Źródło: Ventusky

Gdzie spadnie najwięcej deszczu

Jak opisuje Wakszyński, na Dolnym Śląsku, w południowo-wschodniej części. woj. wielkopolskiego, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w południowej połowie woj. łódzkiego, Małopolsce i zachodniej połowie woj. świętokrzyskiego - gdzie obowiązują pomarańczowe alarmy IMGW oraz alert RCB - burze mają być umiarkowane i silne. W godzinę może spaść tam 20-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a suma opadów w ciągu dnia może sięgnąć do 40-60 l/mkw. Istnieje wysokie ryzyko gradu, punktowo dużego, do 2-4 centymetrów. Wiatr będzie rozpędzał się do 80-100 kilometrów na godzinę.

W rejonach przyległych do opisanej powyżej strefy - w niemal całym pasie południowym kraju oraz częściowo w centrum i na wschodzie - a lokalnie także na Pomorzu Zachodnim nasz synoptyk prognozuje słabe i umiarkowane wyładowania. Wystąpią tutaj ulewy z opadami rzędu 10-15 l/mkw. w godzinę, a w ciągu całego miejscami uzbiera się 20-30 l/mkw. Może spaść grad., a wiatr osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Radar i mapa opadów na żywo