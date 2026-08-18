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Prognoza

Czy upały wrócą i czy grożą nam kolejne nawałnice? Prognoza pogody

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Ulewy, opady, intensywny deszcz
Prognozowana temperatura w najbliższych dniach
Źródło wideo: ventusky
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
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W ostatnim czasie pogoda była niebezpieczna, dlatego raz po raz spływają do nas pytania o to, czy upały wrócą i czy grożą nam kolejne nawałnice. Odpowiedzi znajdziecie w prognozie pogody na pięć dni.

Polska znajdzie się w zasięgu układu niskiego ciśnienia Nora znad południowej Skandynawii. Towarzyszyć mu będzie układ frontów atmosferycznych, które w strumieniu cieplejszej masy powietrza polarnego napływają do nas znad południowo-zachodniej Europy.

W ciągu nocy z wtorku na środę w północno-wschodniej i południowej Polsce wystąpią słabe, zanikające opady deszczu. W pasie Polski centralnej - od Kujaw po Lubelszczyznę - spodziewane są liczne rozpogodzenia, dlatego też tam wartości na termometrach o poranku będą najniższe, lokalnie poniżej 10 stopni Celsjusza.

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Prognozowana temperatura w najbliższych dniach
Źródło: ventusky

Spadnie deszcz. Czy grożą nam kolejne nawałnice?

W środę, wraz z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych, zachmurzenie od zachodu będzie szybko wzrastać do dużego i całkowitego. Wraz z nim lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, które na południu, wschodzie i w centrum będą symboliczne. Natomiast na zachodzie i północy Polski staną się przejściowo umiarkowane. Może się tam pojawić słaba burza, podczas której niewykluczony jest krótkotrwały, intensywny opad deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni na Pomorzu, przez 21 stopni w centrum, do 23-24 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany. Powieje z kierunku południowo-zachodniego, a w porywach może zwiększyć swoją siłę.

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Polska

Czy upały wrócą?

W czwartek napłynie do Polski kolejna porcja cieplejszego powietrza, w efekcie czego termometry na popołudniu kraju wskażą 26-28 stopni. Na Podhalu oraz Podbeskidziu zaznaczy się efekt fenowy, stąd lokalnie temperatura może wzrosnąć do 29-30 stopni. Opady deszczu i burze prognozowane są głównie na południowym wschodzie kraju, jednakże słabe przelotne opady deszczu możliwe są niemal wszędzie. Burzom towarzyszyć będą ponownie ulewne opady deszczu i gradu, a także silny, porywisty wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 80-90 kilometrów na godzinę. Obszar niebezpiecznych zjawisk pogody ograniczy się do południowo-wschodniej Polski.

Słupki rtęci wskażą od 22-24 stopni na północy, do 26-28 stopni na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku południowo-zachodniego, w górach będzie znacznie silniejszy.

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: ventusky

Pogoda na weekend

W kolejnych dniach dominować będzie południowo-zachodnia cyrkulacja atmosfery, stąd umiarkowane wartości na termometrach, przejściowe opady deszczu i lokalne burze. Obejmą one głównie wschodnią i południową Polskę.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu przede wszystkim na północy i wschodzie kraju. Na południowym wschodzie i wschodzie Polski może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 stopni na północy do 25-27 stopni na południu i w centrum kraju. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunku południowo-zachodniego.

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W sobotę niebo szczelnie przykryją chmury. Może spaść deszcz. Słupki rtęci wskażą od 22-23 stopni na północy do 25-27 stopni na południu i w centrum kraju. Wiatr zachodni będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela w zachodniej połowie kraju zapowiada się pogodnie. Na wschodzie prognozujemy duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-22 stopni na północy i w centrum do 23-25 stopni na południu kraju. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodydeszczburze
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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