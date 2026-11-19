Początek wielkiej i długotrwałej fali chłodu przypaść miał około 18-19 listopada, ale nieco się przesunął. Teraz jednak uderzenie zimy może okazać się silniejsze i potrwać nawet do połowy grudnia. Kolejna fala chłodu miałaby wrócić w okolicach świąt Bożego Narodzenia, na co wskazują wyliczenia modelu CFS, należącego do amerykańskiej Narodowej Administracji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA). Choć z powodu wielkich globalnych anomalii wyliczenia tego superkomputera są obarczone większą niepewnością, warto z ciekawości zerknąć na ostatnie prognozy.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie czynniki atmosferyczne mogą wpłynąć na przebieg zimy w Polsce.
Kiedy prognozowane są największe fale chłodu i opady śniegu.
Jak zmiany w wirze polarnym i oscylacjach atmosferycznych wpływają na pogodę.
Jakie są możliwe scenariusze pogodowe na grudzień i okres świąteczny.
Jakie konsekwencje dla jakości powietrza mogą mieć wyżowe blokady zimą.
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