Co mówi wstępna prognoza na Boże Narodzenie

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Początek wielkiej i długotrwałej fali chłodu przypaść miał około 18-19 listopada, ale nieco się przesunął. Teraz jednak uderzenie zimy może okazać się silniejsze i potrwać nawet do połowy grudnia. Kolejna fala chłodu miałaby wrócić w okolicach świąt Bożego Narodzenia, na co wskazują wyliczenia modelu CFS, należącego do amerykańskiej Narodowej Administracji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA). Choć z powodu wielkich globalnych anomalii wyliczenia tego superkomputera są obarczone większą niepewnością, warto z ciekawości zerknąć na ostatnie prognozy.