Czy przybędzie śniegu? Jak bardzo dotkliwy okaże się mróz? Pogoda na 5 dni

Początek weekendu przyniósł w Polsce prawdziwy powrót zimy. Spadł śnieg, chwycił mróz nawet za dnia. Jak długo utrzyma się taka pogoda? Według synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego w ciągu kolejnych pięciu dni w części kraju nadal będzie mroźnie. Temperatura w niektórych miejscach w najcieplejszym momencie dnia może wynieść -5 stopni Celsjusza. A co ze śniegiem? Sprawdź, czego można się spodziewać w najbliższym czasie w pogodzie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w niedzielę zapowiada się pochmurnie i z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady słabego śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów w dniach 05-09.02 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Kujawach prognozowane są opady przelotnego śniegu. Temperatura wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr przeważnie będzie słaby, nadciągnie z północy.

Wtorek zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem, umiarkowanym, ale też i dużym. Śnieg spodziewany jest na Podkarpaciu. Nadal w części kraju nawet za dnia będzie mroźnie. Termometry wskażą od -2 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr nie powinien być zbyt dużym utrudnieniem, powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Prognoza temperatury w dniach 05-09.02 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się na ogół pogodnie. Termometry pokażą od -1 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, zmienny.

W czwartek mróz nadal utrzyma się w części regionów. Termometry pokażą od -2 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachmurzenie w całej Polsce będzie małe i umiarkowane. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognoza porywów wiatru w dniach 05-09.02 ventusky.com

