Czerwone alarmy przed wezbraniami rzek

Niż genueński przyniósł do Polski ulewne opady deszczu, które spowodowały podniesienie poziomu rzek w wielu rejonach kraju. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniami rzek.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia (przed wezbraniami z przekroczeniem stanów alarmowych) obowiązują w województwie śląskim, w zlewniach rzek na wschodzie i południu, oraz województwie małopolskim , w zlewni Przemszy od ujścia Brynicy do ujścia.

W związku z występującymi oraz prognozowanymi dalszymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym) na rzekach zaznaczą się dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych na kolejnych stacjach wodowskazowych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 16 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

mazowieckim , w zlewni Wkry do ujścia Łydini;

śląskim , poza rejonami, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia, oraz zlewnią Pilicy do Jeziora Sulejowskiego;

świętokrzyskim , w zlewniach Nidy do ujścia Czarnej Nidy, Wiernej Rzeki i Bobrzy;

Z powodu prognozowanych intensywnych opadów deszczu (również o charakterze burzowym) przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Niewykluczone są też punktowe przekroczenia stanów alarmowych. W warunkach opadów burzowych wzrosty stanów wody będą gwałtowne, w wielu miejscach największa intensywność zjawiska prognozowana jest na godziny popołudniowe w poniedziałek oraz noc z poniedziałku na wtorek. Alerty są w mocy do godziny 16 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia są w mocy do godziny 16 (w województwie dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i południowej części województwa łódzkiego), 21 (w województwie kujawsko-pomorskim, poza krańcami południowo-wschodnimi), 22 (w północnej części województwa łódzkiego, w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim - poza krańcami północno-zachodnimi) w poniedziałek oraz do godziny 1 we wtorek w województwie pomorskim.