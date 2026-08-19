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Prognoza

Czekają nas niespokojne chwile. Pogoda będzie dynamiczna. Uwaga na nocne burze i ulewy

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Deszcz, burza, lato
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Nadchodząca noc w wielu miejscach kraju będzie przebiegać pod znakiem trudnych warunków atmosferycznych. Będzie głośno od grzmotów i mokro od deszczu. Co czeka nas w kolejnych dniach?

W nocy ze środy na czwartek w Polsce pojawią się lokalnie ulewne opady deszczu, a także aktywne burze. Może podczas nich spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Wydajne opadowo chmury będą przemieszczać się szybko, bo z prędkością około 60 kilometrów na godzinę, od Dolnego Śląska i województwa lubuskiego, przez woj. łódzkie, po Mazowsze oraz Podlasie i Lubelszczyznę.

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Miejscami będzie upał. Uwaga na burze i ulewy

W czwartek rano strefa umiarkowanych i lokalnie intensywnych opadów deszczu, a także burz, będzie wędrować przez centrum kraju w kierunku Lubelszczyzny i Podlasia. W godzinach popołudniowych w południowo-wschodniej części kraju rozwijać się będą chmury z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami - nawet gradowymi. Jeśli chodzi o pozostałą część Polski, to w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z krótkotrwałymi, słabymi opadami deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 21-23 stopni Celsjusza na północy, przez 24 st. C w centrum, do 27-29 st. C i lokalnie 30 st. C na południu kraju. Wiatr, południowo-zachodni, będzie przeważnie umiarkowany i dość silny. W rejonie górskim i podczas burz okresami jego prędkość będzie dochodzić do 60-80 km/h.

W nocy z czwartku na piątek nad południowo-wschodnią częścią Polski przemieści się płytki ośrodek niżowy Olivia, utworzony na zafalowaniu strefy frontowej. Przyniesie on ulewne opady deszczu i burze.

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Prognozowane opady deszczu na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

W piątek niebo przykryje zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie Polski przelotnie popada deszcz. Ryzyko, że zagrzmi, wystąpi na południowym wschodzie kraju. Słupki rtęci wskażą od 23-24 st. C na północy, przez 25 st. C w centrum, do 26-27 st. C na południu i w centrum. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunku południowo-zachodniego.

W sobotę nad Polską rozciągnie się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie. od 22-23 st. C na północy i w centrum do 25-26 st. C na południu kraju. Wiatr, na ogół umiarkowany, zwiększy swoją siłę.

Niedziela zapowiada się pochmurnie. Słabe przelotne opady deszczu możliwe są w centrum i na północnym wschodzie. Słupki rtęci wskażą od 21-23 st. C w przeważającej części kraju do 25-26 st. C na południowym wschodzie. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na północy okresami dość silny.

Co po niedzieli

Poniedziałek pogodny i bez opadów będzie w centrum oraz na południowym zachodzie kraju. Na północy i wschodzie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum, do 22-23 st. Cna południu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Klatka kluczowa-637761
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogoda
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
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