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Prognoza

Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju

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Jesień, silny wiatr
Warunki biometeo w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Niedziela i poniedziałek zapowiadają się wietrznie. W części Polski ma wiać na tyle silnie, że w życie mogą wejść ostrzeżenia IMGW.

IMGW wydał prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Według synoptyków niektórych z nas czekają chwile z niebezpiecznymi porywami wiatru. W niedzielę i poniedziałek mogą zostać wydane ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

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Prognoza zagrożeń na niedzielę - silny wiatr

W niedzielę IMGW planuje wydać żółte alerty w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, przygranicznych powiatach województwa dolnośląskiego, południowej części województw śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń na niedzielę
Prognoza zagrożeń na niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek - silny wiatr

Poniedziałek również zapowiada się wietrznie, ale już w innej części kraju. IMGW prognozuje wydać tego dnia ostrzeżenia pierwszego stopnia na północnych krańcach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW, TVN24
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