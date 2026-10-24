Prognoza Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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IMGW wydał prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Według synoptyków niektórych z nas czekają chwile z niebezpiecznymi porywami wiatru. W niedzielę i poniedziałek mogą zostać wydane ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

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Prognoza zagrożeń na niedzielę - silny wiatr

W niedzielę IMGW planuje wydać żółte alerty w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, przygranicznych powiatach województwa dolnośląskiego, południowej części województw śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń na niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek - silny wiatr

Poniedziałek również zapowiada się wietrznie, ale już w innej części kraju. IMGW prognozuje wydać tego dnia ostrzeżenia pierwszego stopnia na północnych krańcach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.