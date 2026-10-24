Prognoza Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę Matylda Dziechcińska |

Idzie deszcz. Prognoza Tomasza Wasilewskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- W pogodzie nastąpi bardzo duża zmiana. Choć dzisiaj będzie się chmurzyć, pogoda będzie całkiem dobra. Jutro za to będzie zupełnie inaczej - zapowiadał Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter pogody w tvnmeteo.pl w sobotni poranek na antenie TVN24.

Jak tłumaczył, w niedzielę nad Szetlandami znajdzie się bardzo głęboki niż znad Atlantyku. Na obszarach znajdujących się w pobliżu centrum cyklonu - a więc w Wielkiej Brytanii, Szkocji i Irlandii - mogą wystąpić wichury. Także u nas dość silnie powieje.

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Prognoza pogody. Idzie deszcz

Z niżem związana będzie też bardzo rozległa strefa opadów deszczu, która wędruje na wschód Europy. Zachodnia i północna Polska będą pierwszymi miejscami, które w niedzielę doświadczą pogorszenia pogody. Padać ma tam już rano.

- Może być tak, że na wschodzie przez dużą część dnia będzie nie tyle co pogodnie, co bez deszczu. Dopiero późnym popołudniem te frontowe chmury z deszczem dotrą do wschodniej Polski - tłumaczył Wasilewski.

Idzie deszcz. Prognoza na niedzielę Tomasza Wasilewskiego Źródło zdjęcia: TVN24

Czeka nas ochłodzenie

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W sobotę Polska będzie się znajdowała w masie ciepłego powietrza z południa, jednak już niebawem niż znad Szetlandów zaciągnie do nas znacznie chłodniejsze powietrze z północnego zachodu. Sprawi ono, że w poniedziałek nastąpi ochłodzenie - w Warszawie będzie 10-11 stopni.

To będzie ciepły koniec października

Według Wasilewskiego czeka nas dość ciepły koniec października. Aż do 1 listopada temperatura maksymalna nie powinna w ciągu dnia wynosić mniej niż 10 stopni. - Jeśli chodzi o dzienną temperaturę, nie widać tutaj żadnego ochłodzenia, żadnego wtargnięcia zimy - dodał.

Prognoza temperatury Tomasza Wasilewskiego Źródło zdjęcia: TVN24