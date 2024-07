Coraz więcej województw objętych ostrzeżeniami. Uwaga na upały

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upały

Prognozowany jest tam upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 st. C.

Alarmy będą obowiązywać w środę do godziny 19 w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim (w powiatach południowych). W pozostałych regionach objętych ostrzeżeniami będą one w mocy do godziny 19 w czwartek.