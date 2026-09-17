Co z babim latem? Spłynie do nas tak silne ochłodzenie, że w Tatrach może spaść sporo śniegu

Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową

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W najnowszych realizacjach modeli numerycznych pogodny wyż wyraźnie ociąga się z wędrówką znad Europy Zachodniej na wschód. Zwykle, w blisko 80 procent przypadków, w trzeciej dekadzie września antycyklon lokuje się już nad Europą Środkowo-Wschodnią. Blokuje tym samym zachodnią cyrkulację strefową, kładąc kres męczącej zmienności pogody i inicjując fazę wczesnej złotej jesieni. Obecnie w prognozach obserwujemy wprawdzie wyraźne załamanie cyrkulacji strefowej, która ustępuje miejsca cyrkulacji południkowej, ale oznacza to rozwój silnej adwekcji ciepła z południa tylko dla zachodnich krańców kontynentu. W Europie Środkowej zanosi się na razie na głęboki spływ chłodu z północy.