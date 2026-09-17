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Co z babim latem? Spłynie do nas tak silne ochłodzenie, że w Tatrach może spaść sporo śniegu

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową
Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową
Źródło zdj. gł.: Grzegorz Momot/PAP, GFSclimatereanalyer.org
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Za sprawą niżu Zuri napłynęły do Polski w środę 16 września masy powietrza zwrotnikowego. Dzięki nim temperatura w wyższych partiach Karkonoszy i Tatr przekroczyła 12 stopni Celsjusza, a na nizinach sięgnęła letnich 24-28 st. C. Szybko sunące znad Atlantyku chłodne masy polarne przestawiły jednak pogodową zwrotnicę, skazując nas na aurę, którą trzeba po prostu przetrwać. Czy po 20 września, jak to zwykle bywało, nadejdzie z odsieczą antycyklon, przynosząc nam upragnione babie lato?Artykuł dostępny w subskrypcji

W najnowszych realizacjach modeli numerycznych pogodny wyż wyraźnie ociąga się z wędrówką znad Europy Zachodniej na wschód. Zwykle, w blisko 80 procent przypadków, w trzeciej dekadzie września antycyklon lokuje się już nad Europą Środkowo-Wschodnią. Blokuje tym samym zachodnią cyrkulację strefową, kładąc kres męczącej zmienności pogody i inicjując fazę wczesnej złotej jesieni. Obecnie w prognozach obserwujemy wprawdzie wyraźne załamanie cyrkulacji strefowej, która ustępuje miejsca cyrkulacji południkowej, ale oznacza to rozwój silnej adwekcji ciepła z południa tylko dla zachodnich krańców kontynentu. W Europie Środkowej zanosi się na razie na głęboki spływ chłodu z północy.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak zmieniające się masy powietrza wpływają na pogodę w Polsce we wrześniu.
Jakie są prognozy dotyczące ochłodzenia i możliwych opadów śniegu w górach.
Jakie mechanizmy atmosferyczne odpowiadają za obecne anomalie pogodowe.
Jakie są perspektywy na stabilizację pogody i nadejście babiego lata.
Jak powstawanie medikanów może wpłynąć na pogodę w regionie Morza Śródziemnego.
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Tagi:
pogodaJesieńBlog Arlety Unton-PyziołekArleta Unton-Pyziołekprognoza pogodyprognoza
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