Zima nie mówi ostatniego słowa, ale w prognozie widać falę ciepła

Weekend przyniesie niektórym regionom opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Najbliższe dni upływać będą nam także pod znakiem silniejszego wiatru. W połowie przyszłego tygodnia na termometrach będziemy mogli zobaczyć nawet 12 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niż Reiner znad północnej Polski odsuwa się w kierunku Litwy - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Związane z nim fronty atmosferyczne, pchane przez chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego płynącego z północy, wędrują nad krajem, niosąc opady deszczu, przechodzące w mokry śnieg.

- W kolejnych dniach ciśnienie wrośnie, gdyż od zachodu rozbudowuje się w głąb Europy Wyż Azorski. W niedzielę i poniedziałek przyniesie zanik opadów oraz przejaśnienia - poinformowała Unton-Pyziołek.

Jak dodała, we wtorek i środę Polska ma dostać się pod wpływ układu niżowego znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji. Zachmurzenie zacznie rosnąć, wystąpią także opady deszczu. Od północy zacznie nacierać zimniejsze powietrze, którego spływ ma zostać zahamowany w środę. Wtedy to od zachodu, za sprawą wyżu znad południowej Europy, wniknie do nas ciepło. Temperatura na południu kraju może przekroczyć 10 stopni Celsjusza.

- Później, wraz z rozpierającym się nad Europą wyżem, przyjść ma fala ciepła z południa, powinna trwać jakieś pięć dni. Temperatura popołudniami przekraczać ma 15 stopni - wspomniała synoptyk.

Pogoda na weekend

W sobotę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami na zachodzie i południu. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej opady będą stopniowo zanikać. W pozostałej części kraju okresami prognozowane są opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy oraz śniegu do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela przyniesie nam pochmurne niebo z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie i południu. Na Podkarpaciu możliwe są słabe opady śniegu do 2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C na wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na północy może dochodzić do 60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na nowy tydzień

Poniedziałek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie na północnym wschodzie chmur będzie sporo. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy będą rozpędzać się do 60 km/h. Na północy powieje silniej - z prędkością do 80 km/h.

We wtorek prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, które od północy będzie wzrastać do dużego. Na północnym wschodzie wystąpią opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i północnego zachodu powieje dość silny wiatr, który w porywach może osiągać do 60-80 km/h.

Środa również przyniesie nam sporo chmur, jednak będzie szansa na niewielkie przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Śląsku. Zachodni wiatr będzie dość silny - jego porywy mogą dochodzić do 70-90 km/h.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl