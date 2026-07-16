Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Cieszcie się gorącem, bo nie potrwa długo. Prognoza pogody pokazuje nową porcję chłodu

|
morze plaza baltyk shutterstock_2546635187
Prognozowana pogoda
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Piątek będzie ostatnim dzień, podczas którego miłośnicy wysokiej temperatury będą mieli się czym cieszyć. Przed nami kolejny chłodny epizod, podczas którego temperatura będzie niższa, niż powinna.

Jeszcze w nocy z czwartku na piątek pogoda w Polsce będzie kształtowana przez układ wysokiego ciśnienia znad zachodniej Rosji. Przełoży się to na spokojny czas z licznymi rozpogodzeniami. Jedynie nad ranem lokalnie na południu spodziewane są silne zamglenia oraz mgły.

W piątek kraj dostanie się od zachodu pod wpływ płytkiego niżu z systemem frontów atmosferycznych, które już około południa przyniosą na zachodzie większe zachmurzenie oraz przelotne opady i burze. Szczyt aktywności burzowej prognozowany jest na godziny popołudniowe. Wówczas cała zachodnia część kraju znajdzie się w zasięgu aktywnego chłodnego frontu z licznymi burzami o przejściowo gwałtownym przebiegu. Natomiast w pozostałej części kraju będzie pogodnie i bardzo ciepło. W centrum w godzinach wieczornych spodziewane jest "podejście" strefy frontowej, która przyniesie opady i burze.

Napłynie chłodne powietrze

W sobotę strefa frontowa opuści Polskę, a z północy napłynie chłodna masa powietrza polarnego morskiego. To oznacza przewagę dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i lokalne burze, przeważnie słabe.

Niestety kolejne dni będą wyglądały podobnie. Polska pozostanie w zasięgu układu niskiego ciśnienia, którego centrum ulokuje się nad Skandynawią. Po jego zachodnich peryferiach napływać będą chłodne masy powietrza z północy Europy. Północno-zachodnia cyrkulacja atmosfery utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. To oznacza kolejny chłodny epizod z ujemną anomalią temperatury, która oscylować będzie na poziomie około 20 stopni Celsjusza.

CZYTAJ TEŻ: Upał i burze. Ostrzeżenia IMGW dla 15 województw. Niektóre mają nawet drugi stopień

Pogoda na weekend. Ile stopnie będzie?

Piątek na wschodzie i w centrum kraju będzie pogodny oraz słoneczny. Od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Tam też przelotnie popada deszcz o natężeniu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Wystąpią też burze, podczas których spadnie do 15-30 l/mkw. Może sypnąć gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28-29 stopni na północnym wschodzie do 30-31 stopni na południowym wschodzie i w centrum Polski. Wiatr, południowo-wschodni, będzie wiał słabo i umiarkowanie, ale podczas burz może stać się porywisty.

Klatka kluczowa-564796
Prognozowane opady
Źródło: Ventusky

W sobotę na wschodzie Polski będzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tylko lokalnie mogą pojawić się opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni na Pomorzu, przez 24-25 stopni w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę, do 26-27 stopni na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje umiarkowane i dość silnie.

Czeka nas pochmurna niedziela z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Miejscami na zachodzie mogą pojawić się burze. Słupki rtęci wskażą od 20-22 stopni na zachodzie do 23-25 stopni na wschodzie i w centrum kraju. Umiarkowany i dość silny wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego.

CZYTAJ TEŻ: Wiemy, co ma przynieść jesień. Eksperymentalna prognoza IMGW

Początek nowego tygodnia zapowiada się pochmurnie

W poniedziałek niebo zasłoni zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, wschodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 stopni na północy do 21-22 stopni na południu kraju. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a w porywach znacznie zwiększy swoją prędkość.

We wtorek zachmurzenie nadal będzie duże i pojawią się przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 17-18 stopni na północnym wschodzie do 19-21 stopni w pozostałym obszarze kraju. Wiejący z kierunku północno-zachodniego wiatr będzie umiarkowany, a w porywach dość silny.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
prognoza pogodypogodaburze
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Grzmi w górach
Polska
Astypalea, Grecja
Niedobór wody taki, że wyspa nie wie, czy za rok przyjmie turystów
Świat
Żmija zygzakowata - Vipera berus
Wszystko, co musisz wiedzieć o żmijach zygzakowatych
Polska
Upał
Powrót upału. Tak gorąco, że są alarmy drugiego stopnia
Polska
Skutki pożaru w Andaluzji w Hiszpanii
Pożary trawią Hiszpanię. Najgorsze statystyki od lat
Świat
Włochy
Temperatura zbliży się niemal wszędzie do 40 stopni
Świat
Łoś w Puszczy Kampinoskiej o nietypowym umaszczeniu (Mazowieckie)
"Nie wiem, jakim cudem przyszedł do nas na działkę"
Polska
Toronto, Kanada
Toronto na szczycie niechlubnego rankingu
Świat
Bielik wyciągnięty wiosłem
Wpadł do rzeki, betonowe ściany zamknęły mu drogę ucieczki
Ciekawostki
Burza, lato
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, mocno wieje
Polska
Strażacy polewają płytę lotniska wodą, Oslo, Norwegia
Taki upał, że trzeba było schładzać płytę lotniska
Świat
Deszcz, ulewy
Czeka nas załamanie pogody
Prognoza
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Alert RCB w kolejnych regionach
Polska
Słonie azjatyckie
Słonie mają w uszach "naturalne zatyczki"
Nauka
Jesień w listopadowym słońcu
Reszta lata może odbiegać od normy. A co z jesienią?
Prognoza
Zalane ulice we Wrocławiu
Nawałnice przeszły nad Polską. Setki interwencji strażaków
Polska
Walka z pożarem na zachodzie Turcji
Pożar w Turcji. Ewakuacje z hoteli
Świat
Burza, pioruny, noc
Ostrzeżenia IMGW dla 11 województw
Prognoza
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Burze słabną, ale wciąż pada
Prognoza
Noc deszcz
RCB ostrzega przed nocnymi ulewami
Polska
Drzewo spadło na auta we Wrocławiu
Uszkodzone auta, zerwane dachy, podtopienia. Burze nad Polską
Polska
deszcz ludzie ulica shutterstock_2647582455
Burze nie odpuszczą. W prognozach widać jednak zmianę
Polska
Lato, upał, plaża
Powietrze z Afryki zmierza do Polski. Kiedy zrobi się upalnie
Prognoza
Burza, noc, piorun
Burze wędrują nad krajem
Polska
Pies wędrował po Tatrach Wysokich
Pies przeszedł 140 kilometrów po tatrzańskich szlakach
Świat
Akcja poszukiwawcza w mieście Caraballeda w Wenezueli
Bilans ofiar wciąż rośnie, ocaleli w kryzysie
Świat
Chmury, burza, silny wiatr
Wraca prawdziwie letnia pogoda. Będzie ciepło, ale i kapryśnie
Polska
Jeż albinos
Bardzo rzadki jeż w okolicach Mrągowa
Polska
Intensywne opady deszczu
Alert RCB dla sześciu województw
Polska
Upał w Rzymie, Włochy
Antycyklon afrykański przyniesie Włochom kolejną falę straszliwych upałów
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom