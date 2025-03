Ciepło w drodze do Polski. A co z deszczem?

Kolejne dni w pogodzie przyniosą stopniowe ocieplenie. W całej Polsce zaświeci słońce, a na termometrach zobaczymy ponad 15 stopni. A co z tak potrzebnymi o tej porze roku opadami deszczu?

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu Konstantina z centrum znajdującym się nad Bałkanami, w strumieniu ciepłego powietrza pochodzenia polarnego znad Atlantyku.

Przymrozki jeszcze nie odpuszczą

Przez trzy najbliższe noce towarzyszyć będą nam jeszcze przymrozki, z każdym dniem łagodniejsze. W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna wyniesie od -2/-1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski do -8/-6 st. C na południowym zachodzie (w górach i na obszarach podgórskich spodziewamy się miejscami poniżej -12/-10 st. C).

W nocy ze środy na czwartek termometry o poranku wskażą około -4/-1 st. C, natomiast kolejnej już tylko lokalnie temperatura spadnie poniżej 0 st. C. W ciągu dnia towarzyszyć nam będzie dużo słońca i już w czwartek temperatura maksymalna w całym kraju osiągnie co najmniej 10 st. C.

- Niestety, opady wciąż nie są prognozowane, te mogą pojawić się dopiero pod koniec tygodnia - dodał Zdonek.

Pełnia słońca i coraz cieplej

Środa zapowiada się słonecznie. Jedynie początkowo na północnym wschodzie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Padać nie powinno. Temperatura wyniesie od 7-8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9-10 st. C, w centrum kraju do 11-12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie umiarkowany (w porywach rozpędzając się do 40 kilometrów na godzinę), południowo-zachodni.

Czwartek upłynie pod znakiem słońca i braku opadów. Na termometrach zobaczymy od 9-10 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu.

W piątek nadal będzie pogodnie i słonecznie, padać nie powinno. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 10-11 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na weekend 22-23.03

Sobota także upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Termometry pokażą od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wschodni i północno-wschodni wiatr.

W niedzielę duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu wystąpi na południu Polski. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura wyniesie od 12-13 st. C na wschodzie Polski do 14-15 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-wschodni wiatr.

