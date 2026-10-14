Prognoza Chłodno, mglisto, pochmurno. Kto może liczyć na to, że się rozpogodzi? Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W okresie prognozy Polska znajdzie się w zasięgu rozległego wyżu Florian znad Europy Środkowej. Z północy do naszego kraju napłynie chłodne powietrze polarne. Tylko nad zachód nadciągnie cieplejsze powietrze znad południowo-zachodniej Europy.

W nocy ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Najwięcej wystąpi ich na krańcach zachodnich i tam też spodziewane są silne zamglenia i mgły. W pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Podkarpacie będą "wisieć" chmury kłębiaste, niosące miejscami słabe, przelotne opady deszczu.

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Część kraju spowiją mgły

W czwartek najwięcej rozpogodzeń wystąpi w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Śląsk. Nad wschodem wciąż będą zalegać chmury kłębiaste, z których spadnie deszcz. Na zachodzie natomiast niebo zostanie w dużej mierze przykryte przez chmury piętra średniego, z których padać jednak nie będzie.

Piątkowy poranek przywita nas między innymi silnymi zamgleniami i licznymi mgłami na wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. W wielu regionach mgły zanikną dopiero w drugiej części dnia, a niskie chmury warstwowe utrzymywać się będą przez cały dzień.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

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Na wschodzie Polski sobotni poranek będzie wyglądał podobnie jak w piątek. Tego dnia pogoda pogorszy się także na zachodzie Polski, nad który nadciągną chmury.

Niestety niedziela i poniedziałek, pomimo że nasz kraj pozostanie pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu znad Europy Północnej, upłyną pod znakiem pochmurnej aury, miejscami z opadami mżawki oraz zamgleniami. Przejaśnienia i rozpogodzenia, o charakterze lokalnym, postępować będą bardzo powoli. Znad Skandynawii napływać będzie do nas chłodne i wilgotne powietrze.

Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe dni

W czwartek na wschodzie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie i w centrum niebo zasnuje zachmurzenie umiarkowane i duże, które przejściowo wzrośnie do całkowitego. Nie będzie jednak padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni na wschodzie do 14-15 stopni na zachodzie kraju. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunku północno-zachodniego i skręci na południowy zachód.

Piątek na zachodzie Polski będzie pogodny, miejscami nawet słoneczny. Mieszkańców pozostałej części kraju czeka pochmurny dzień z przejaśnieniami i rozpogodzeniami Słupki rtęci wskażą od 9-11 stopni na wschodzie do 16-18 stopni na zachodzie kraju. Wiatr zmienni będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend. Czy będzie padać?

W sobotę jedynie w centrum Polski będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju niebo pokryje duże i całkowite zachmurzenie. Na Pomorzu Zachodnim oraz Podkarpaciu może spaść niewielki deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 stopni na wschodzie do 12-14 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

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Niedziela na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pochmurno. W pasie wybrzeża możliwe są zarówno rozpogodzenia, jak i przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą 9-11 stopni w całym kraju. Wiatr, słaby, powieje z kierunku północno-zachodniego.

W poniedziałek niebo na zachodzie i w centrum kraju będzie pochmurne, choć może się rozpogadzać. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-11 stopni na wschodzie do 12-13 stopni na pozostałym obszarze kraju. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu.