Prognoza Chłód napłynie do Polski prosto ze Svalbardu. To w lipcu bardzo rzadka sytuacja Oprac. Damian Dziugieł |

Prognozowana temperatura na kolejne dni Źródło wideo: Ventuksy.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do Polski napływa powietrze polarne, w wielu regionach kraju jest wietrznie, a na Bałtyku panuje sztormowa pogoda. Po rekordowej fali upałów zrobiło się dużo chłodniej. Wstępne przewidywania mówią o tym, że będzie jeszcze zimniej.

- W świetle najnowszych prognoz wygląda na to, że w połowie przyszłego tygodnia nastąpi spływ mas powietrza z rejonu archipelagu Svalbard - mówiła synoptyk. Jak zaznaczyła, arktyczne powietrze płynące prosto na południe i pokonujące setki kilometrów ulega jednak pewnemu złagodzeniu. - Aby doszło do napływ chłodu w środku lata prosto z dalekiej północy, musi zaistnieć specyficzny układ baryczny, wymuszający silną cyrkulację południkową, która blokuje cyrkulację zachodnią, strefową - dodała Unton-Pyziołek.

Jak przekazała Unton-Pyziołek, bezpośrednie spływy czystych mas powietrza arktycznego znad Arktyki, Morza Barentsa czy norweskiego Svalbardu w pełni lata, czyli w lipcu i sierpniu, należą w Polsce do rzadkości. Stanowią one od jednego do trzech procent takich zdarzeń pogodowych w całym sezonie letnim.

Profesor Alojzy Woś, nieżyjący już klimatolog, wskazywał, że częstość zalegania mas powietrza pochodzenia arktycznego w rejonie Warszawy w lipcu XX wieku wynosiła zaledwie 0,6 procent.

- Wydawałoby się, że w XXI wieku musi być to wartość jeszcze mniejsza, ale globalna zmiana klimatu paradoksalnie wzmacnia ekstremalne sytuacje pogodowe - podkreśliła synoptyk.

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Niż nad krajami bałtyckimi i wyż nad Wielką Brytanią Źródło zdjęcia: DWD

Ochłodzenie przez blokadę

Jak tłumaczyła synoptyk, nad zachodnią Europą utrzymuje się blokada wyżowa. Potężny, stacjonarny wyż rozbudowuje się w rejonie Wysp Brytyjskich oraz nad wschodnim Atlantykiem. Z drugiej strony kontynentu, czyli nad zachodnią Rosją, państwami bałtyckimi i Europą Wschodnią znajduje się głęboki układ niskiego ciśnienia. Wspomaga go także niż znad północnej Skandynawii.

Takie położenie układów wyżowego i niżowego tworzy korytarz prowadzący z północy na południe. Układy zasysają chłodne masy powietrza i wtłaczają je głęboko nad kontynent. W środę 8 lipca na Śnieżce według aktualnych prognoz mają być trzy stopnie Celsjusza. Dla tych, którzy tęsknią za ciepłem, mamy kilka słów na pocieszenie - W połowie lipca ma wrócić do nas hiszpańskie, gorące powietrze.

Rollercoaster w pogodzie. Najpierw chłód, później gorąc Źródło zdjęcia: wetter3.de