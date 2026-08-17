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Burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW

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Ulewa, burza
Pogoda na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Początek tygodnia przyniesie burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w kilku województwach, a miejscami mają one pomarańczowy kolor. Poza tym w części kraju wciąż będzie upalnie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, w powiatach: miechowskim, olkuskim, krakowskim, Kraków, chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim.

Wyładowaniom będą miejscami towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Alarmy będą w mocy w godzinach 12-22 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

  • lubuskim, w powiatach południowych;
  • wielkopolskim, w powiatach południowych;
  • dolnośląskim;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim, z wyjątkiem powiatów, gdzie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

Miejscami grzmotom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-80 km/h. Lokalnie spadnie grad. W województwach lubuskim i dolnośląskim ostrzeżenia wygasną o godz. 20 w poniedziałek. W woj. wielkopolskim alarmy będą w mocy w godz. 10-20 w poniedziałek. Na pozostałym obszarze groźnie ma być od godz. 16 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Silny deszcz z burzami będzie zagrożeniem w województwach:

  • łódzkim;
  • mazowieckim, poza powiatami na północy i wschodzie.

Prognozowane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie od 40 do 60 l/mkw. Opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do około 75 km/h. Możliwy jest grad. W woj. łódzkim alarmy będą ważne od godz. 14 w poniedziałek do godz. 6 we wtorek. W woj. mazowieckim ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 18 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

W części kraju wciąż ma być gorąco. Synoptycy wydali alarmy przed upałem w woj. podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim i leskim. Temperatura maksymalna wyniesie tutaj od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia są ważne do godz. 20 w poniedziałek.

Jak przetrwać upały
Jak przetrwać upały
Źródło zdjęcia: RCB

Czy jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Definicja IMGW mówi o tym, że ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Źródło: IMGW
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Tagi:
burzaburzeIMGWUpałpogoda
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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