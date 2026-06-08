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Tu pojawią się burze. IMGW wydał alarmy

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Burze
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia. Zjawiskom towarzyszyć będą dość silne opady deszczu i porywisty wiatr. Sprawdź, gdzie ma grzmieć.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwie podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie do około 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może sypnąć gradem.

Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 11-17 w poniedziałek.

>>> Tak będzie w poniedziałek przemieszczać się strefa opadów.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzepogodaprognoza pogodyburza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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