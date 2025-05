Więcej alarmów IMGW. Nie tylko burze będą zagrożeniem

IMGW ostrzega przed burzami, podczas których może sypnąć gradem. Obowiązują też alarmy przed przymrozkami i silnym wiatrem, który rozpędzać się będzie do 75 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 11-15 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z północy. Alarmy ważne będą od północy do godz. 8 w piątek.