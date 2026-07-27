Burzowy poniedziałek. Są ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Machaj./ Kontakt24

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami pojawiły się w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim.

IMGW spodziewa się tutaj burz, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 80 kilometrów na godzinę, lokalnie do 90 km/h. Lokalnie spadnie grad. Alarmy będą w mocy w godzinach 13-19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

łódzkim , w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim, zgierskim, Łódź, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, rawskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim, radomszczańskim;

świętokrzyskim ;

lubelskim ;

podkarpackim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem drugiego stopnia;

małopolskim ,

śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim.

W tych regionach IMGW spodziewa się wyładowań, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód.

Na Pomorzu alarmy wygasną o godzinie 10 w poniedziałek, a w północnej i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego oraz zachodniej i środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego - o godz. 17 w poniedziałek. W pozostałej części woj. mazowieckiego oraz w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim ostrzeżenia będą ważne w godz. 10-17 w poniedziałek. Na pozostałym obszarze alarmy będą w mocy w godz. 13-19 w poniedziałek.

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.