Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Burzowy poniedziałek. Są ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Anna Bruszewska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaOprac. Krzysztof Posytek
|
Czerwcowe burze
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Machaj./ Kontakt24
Poniedziałek zapowiada się burzowo w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy przed wyładowaniami w 10 województwach. Sprawdź, gdzie spodziewać się grzmotów.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami pojawiły się w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim.

IMGW spodziewa się tutaj burz, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 80 kilometrów na godzinę, lokalnie do 90 km/h. Lokalnie spadnie grad. Alarmy będą w mocy w godzinach 13-19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • łódzkim, w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim, zgierskim, Łódź, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, rawskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim, radomszczańskim;
  • świętokrzyskim;
  • lubelskim;
  • podkarpackim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniem drugiego stopnia;
  • małopolskim,
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim.

W tych regionach IMGW spodziewa się wyładowań, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód.

Na Pomorzu alarmy wygasną o godzinie 10 w poniedziałek, a w północnej i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego oraz zachodniej i środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego - o godz. 17 w poniedziałek. W pozostałej części woj. mazowieckiego oraz w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim ostrzeżenia będą ważne w godz. 10-17 w poniedziałek. Na pozostałym obszarze alarmy będą w mocy w godz. 13-19 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
IMGWUpał
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Francja walczy z pożarami
Francja walczy w pożarami. "Jesteśmy jak Dawid przeciwko Goliatowi"
Świat
Bassin Arcachon
"Po raz pierwszy w życiu widzę czarny alarm"
Świat
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Jego historia poruszyła serca ludzi z całego świata, teraz ma powód do świętowania
Ciekawostki
Pożary w Hiszpanii
"Jesteśmy całkowicie otoczeni". Papież prosi o modlitwę
Świat
Opady w poniedziałek
Tak będzie wędrować strefa opadów
Prognoza
Studzienka, z której dochodzi szczekanie
Dzwonią, bo wydaje im się, że to szczekające psy. Strażacy rozwiązali zagadkę
Ciekawostki
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: najpierw wejście chłodu do Polski
Prognoza
Tajfun Noul uderzył w Chiny
Tajfun będzie nękał ich kilka dni. Setki tysięcy ewakuowanych
Świat
Jezioro Garda we Włoszech
Zakaz wędrówek nad słynnym jeziorem. Wszystko przez warana
Świat
upał lato gorąco
Ponad 40 stopni na mapach IMGW. Co pokazują modele
Prognoza
Mała Wysoka
Polak runął ze 150 metrów w Tatrach Słowackich
Polska
Pożary we Francji
"Wrzuciliśmy wszystko do walizek i uciekaliśmy"
Świat
Burze z gradem
Szykują się burzowe dni. Tu aura może być groźna
Prognoza
Hiszpania zmaga się z pożarami
Pożary w Hiszpanii. Jest pierwsza ofiara śmiertelna
Świat
Rolki siana bele słomy na polu burza pioruny
Fronty będą wędrować nad Polską. Nadchodzą burze z ulewami
Prognoza
Setki fok na plaży w Mikoszewie
"Niecodzienny widok" na plaży w Mikoszewie
Polska
Zalążek trąby powietrznej w powiecie bocheńskim w Małopolsce
Zawirowanie u podstawy chmur. Czym było to zjawisko
Polska
Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07
Biało w Białymstoku. To nie był śnieg
Polska
Francja, pożary
"Sytuacja jest bezprecedensowa"
Świat
Akwarium
Pękło ogromne akwarium. "Zbieraliśmy ryby z parkingu"
Świat
Znaleziono pocisk na dnie Dunaju, Węgry
Rzeka wyschła tak, że odsłoniła niemiecki pocisk z II wojny światowej
Świat
Burza, deszcz
Kłębią się burzowe chmury i pada deszcz
Polska
Pożary w Hiszpanii
"Pojawiła się kula ognia, zmiotłaby nas z powierzchni ziemi"
Świat
chmury burza shutterstock_2490444543
Pogodowe alarmy na wschodzie Polski
Prognoza
Francja
Szykowała się do wejścia na żywo, nagle doszło do eksplozji
Świat
Pogodowy chaos w Chile
"Ludzie nie mogą wydostać się ze swoich domów"
Świat
Kielce
"Jesteśmy stąd" w Kielcach. Co przyniesie pogoda
Polska
Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni
Mknie po Pacyfiku, może zagrozić wyspie
Świat
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Weekend z upałem, później przyjdzie zmiana
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom