Ostrzeżenia IMGW. Tu noc może być groźna

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płońskim, płockim, Płock, gostynińskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, wągrowieckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, śremskim, średzkim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim;

lubuskim.

W tych regionach IMGW spodziewa się burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy wygasną o godzinie 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.