Prognoza Tu aura może być groźna. IMGW wydał prognozę zagrożeń

Prognoza pogody na poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w poniedziałek może przynieść części kraju gwałtowną aurę.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek mogą powrócić burze. Synoptycy IMGW spodziewają się ich w województwach: podlaskim (we wschodniej i południowej części), mazowieckim (poza powiatami na krańcach zachodnich), lubelskim oraz podkarpackim (w powiatach leskim i bieszczadzkim).

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB